15.10.2020 10:15

ФОТО: Игорь Терехов провел встречу с представителями ветеранских организаций (ХГС)

Встреча первого заместителя городского головы Игоря Терехова с представителями городских и областных ветеранских организаций состоялась 14 октября в Харьковском городском совете.



://city.kharkov.ua

На встрече представители ветеранских организаций озвучили различные проблемы и просьбы. Например, был затронут вопрос бесплатного обеспечения ветеранских организаций доступом к сети Интернет. Так, Игорь Терехов дал поручение советнику Харьковского городского головы по IT-вопросам Александру Попову в ближайшее время подключить Интернет всем городским ветеранским организациям.

Ветераны также обратили внимание на то, что городские трамваи малоприспособленные для людей преклонного возраста. Вице-мэр отметил, что этот вопрос уже решается городскими властями. В частности, на заводе «ХТЗ» был открыт новый цех, который будет самостоятельно производить современные низкопольные трамваи. Через несколько лет весь харьковский парк трамваев полностью обновят.



Также участники встречи сообщили вице-мэру об отказе пассажирам льготных категорий в бесплатном проезде на маршруте № 65, который объясняют необходимостью уменьшения количества пассажиров в связи с эпидемией коронавируса. Игорь Терехов отметил, что немедленно даст поручение разобраться в этом инциденте, поскольку такой запрет является неправомерным. По его словам, в Харькове все льготы ветеранов сохраняются.



Подводя итоги встречи, Игорь Терехов отметил, что поднятые сегодня вопросы будут максимально учтены при формировании бюджета на следующий год.



«Нашим святым долгом считаю выполнить все те просьбы, которые ветеранские организации сегодня озвучили. Все они взяты в работу. Наши ветераны достойны того, чтобы жить в комфортных условиях. Городской совет и в дальнейшем будет максимально поддерживать ветеранские организации. Мы очень ценим их вклад в развитие нашего города. Это те люди, которые во время Второй мировой войны и после ее окончания вложили свой труд и здоровье в то, чтобы Харьков стал успешным», - сказал первый вице-мэр.