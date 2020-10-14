14.10.2020 15:06

В Харькове отмечают День защитника Украины (Горсовет)

В Харькове 14 октября почтили память погибших защитников Украины и возложили цветы к Монументу погибшим воинам.



://city.kharkov.ua

В церемонии возложения приняли участие ветераны АТО и ООС, родные погибших воинов, военнослужащие, заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, руководство областных органов власти, представители общественных организаций, жители и гости города.



Присутствующие возложили цветы к монументу и почтили погибших защитников Украины минутой молчания.

Напомним, сегодня, 14 октября, в Украине отмечаются три праздника - День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы и День украинского казачества, которое издавна считало Богородицу своей покровительницей и заступницей.



В 2019 году в Харькове открыли Монумент погибшим защитникам Украины.