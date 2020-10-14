В Харькове отмечают День защитника Украины (Горсовет)

В Харькове 14 октября почтили память погибших защитников Украины и возложили цветы к Монументу погибшим воинам.
В церемонии возложения приняли участие ветераны АТО и ООС, родные погибших воинов, военнослужащие, заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, руководство областных органов власти, представители общественных организаций, жители и гости города.
Присутствующие возложили цветы к монументу и почтили погибших защитников Украины минутой молчания.
Напомним, сегодня, 14 октября, в Украине отмечаются три праздника - День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы и День украинского казачества, которое издавна считало Богородицу своей покровительницей и заступницей.
В 2019 году в Харькове открыли Монумент погибшим защитникам Украины.
Сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на выяснении, кто главней.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Этот праздник отмечается в Украине 14 октября с 2015 года.
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