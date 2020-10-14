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14.10.2020  10:10   

Покров Пресвятой Богородицы: как отмечать и что запрещено делать в этот день

Девушки, мечтающие о замужестве, обязательно должны посетить храм в этот день.


Покров Пресвятой Богородицы: как отмечать и что запрещено делать в этот день

14 октября, православные и греко-католики отмечают один из самых больших христианских праздников — Покров Пресвятой Богородицы. В этот день принято ходить в церковь и просить помощи у небесной заступницы. Люди верят, что услышав искренние молитвы, Пречистая может исцелить от болезни и избавить от проблем. Небесную заступницу также издавна считали покровительницей воинов. Именно поэтому с особым трепетом к этому празднику относились украинские казаки. А нынче именно 14 октября отмечают еще и День защитника Украины. 

Наши предки считали, что именно на Покрову заканчивался сбор урожая и начинался период свадеб.

Девушки, мечтающие о замужестве, обязательно посещали 14 октября храм. Там они ставили праздничную свечу. И чем раньше это сделать, тем лучше. Так шансы обрести вторую половинку будут гораздо выше. 

Чтобы узнать, кто из подружек первой выйдет замуж, брали одинаковой длины нити и поджигали их. У кого нить сгорала быстрее, и выйдет замуж первой. 

Накануне праздника загадывали увидеть суженого во сне. Девушкам может присниться жених.

В этот день категорически запрещено делать что-либо по дому. Все приготовления к празднику нужно завершить накануне. Нельзя также заниматься рукоделием и наводить порядки. Даже угощения к столу нужно приготовить заранее. К слову, использовать для них лучше овощи, фрукты и злаки из нового урожая.

Недопустимо в этот день желать кому-либо зла и ругаться. Прикладываться к бутылке и злоупотреблять спиртным тоже запрещено.

На Покров готовят блины, каравай из капусты, яблок или слив, тыква с медом, каши с изюмом и орехами, вареники, холодец, колбасы, капустник и борщ. Вечером накрывают на стол и угощают родных и друзей. 

Согласно народным приметам, погода на Покров может рассказать о том, какой будет зима. Если день теплый и солнечный, значит осень затянется надолго. Если льют дожди — жди в ближайшее время непогоды. Снег и вовсе обещает суровую зиму.

Тэги:  праздник, предрассудки, приметы
 
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