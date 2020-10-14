14.10.2020 09:57

1500 правоохранителей будут следить за порядком в День защитника Украины (ГУНП)

Ожидается, что в массовых мероприятиях примут участие около трех тысяч человек.



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К охране порядка будут привлечены около 200 полицейских, в том числе сотрудники территориальных отделов, управления патрульной полиции, полка полиции особого назначения, кинологи, взрывотехники, группы превентивной коммуникации, а также 150 военнослужащих Нацгвардии.

Также около тысячи правоохранителей будут обеспечивать порядок на улицах города и населенных пунктов области и реагировать на заявления и сообщения граждан.

«В состав 430 нарядов войдут сотрудники групп реагирования патрульной полиции, Управления патрульной полиции, полка полиции особого назначения, территориальных отделов полиции, роты «Восток», военной службы правопорядка, Нацгвардии», — говорится в сообщении.

Полиция призывает граждан не нарушать общественный порядок, придерживаться законодательства и карантинных правил.