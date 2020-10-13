13.10.2020 18:19

В Харькове открыли мемориальную доску погибшему воину АТО Ивану Беляеву (Горсовет)

Мемориальную доску погибшему во время боевых действий в зоне АТО защитнику Украины Ивану Беляеву открыли сегодня, 13 октября, на фасаде здания Харьковской общеобразовательной школы №111, где он учился.



//city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие мать и брат Ивана Беляева, его побратимы, представители военкомата, общественной организации «Всеукраинское объединение родных пропавших без вести и погибших защитников Украины», Харьковского городского совета, ученики, учителя школы.

Присутствующие почтили память бывшего выпускника, воина и друга.

«Иван был положительный во всем, любил экстрим, машины, занимался парашютным спортом.

Это был человек движения, которому не нравилось сидеть на месте, был человек идеи и действия», - вспоминают его знакомые.

Отметим, что 7 октября 2020 года исполнительным комитетом Харьковского городского совета было принято решение об открытии мемориальной доски Ивану Беляеву с целью увековечения памяти военнослужащего.

Справка. Иван Беляев родился 21 марта 1986 в Харькове.

В 2001 году окончил 9 классов школы №111, в 2005 году - Харьковский профессиональный лицей строительства.

С 2006 по 2008 годы проходил срочную службу в батальоне военной службы правопорядка города Киева.

Был старшим солдатом, старшим разведчиком-радиотелефонистом 2-го отделения 3-го взвода 1-й роты 54-го отдельного разведывательного батальона.

Погиб 1 сентября 2018 года в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве во время проведения инженерных работ по фортификационному оборудованию наблюдательного поста на Светлодарском направлении.

Похоронен 5 сентября на Аллее Героев кладбища №18. Посмертно награжден орденом «За мужество» III степени.