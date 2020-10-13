Главная Новости Общество В Харькове открыли мемориальную доску погибшему воину АТО Ивану Беляеву (Горсовет)
13.10.2020  18:19   

В Харькове открыли мемориальную доску погибшему воину АТО Ивану Беляеву (Горсовет)

Мемориальную доску погибшему во время боевых действий в зоне АТО защитнику Украины Ивану Беляеву открыли сегодня, 13 октября, на фасаде здания Харьковской общеобразовательной школы №111, где он учился.


//city.kharkov.ua
В мероприятии приняли участие мать и брат Ивана Беляева, его побратимы,  представители военкомата, общественной организации «Всеукраинское объединение родных пропавших без вести и погибших защитников Украины», Харьковского городского совета, ученики, учителя школы.
 
Присутствующие почтили память бывшего выпускника, воина и друга.
 
«Иван был положительный во всем, любил экстрим, машины, занимался парашютным спортом.
 
Это был человек движения, которому не нравилось сидеть на месте, был человек идеи и действия», - вспоминают его знакомые.
 
Отметим, что 7 октября 2020 года исполнительным комитетом Харьковского городского совета было принято решение об открытии мемориальной доски Ивану Беляеву с целью увековечения памяти военнослужащего.
 
Справка. Иван Беляев родился 21 марта 1986 в Харькове.
 
В 2001 году окончил 9 классов школы №111, в 2005 году - Харьковский профессиональный лицей строительства.
 
С 2006 по 2008 годы проходил срочную службу в батальоне военной службы правопорядка города Киева.
 
Был старшим солдатом, старшим разведчиком-радиотелефонистом 2-го отделения 3-го взвода 1-й роты 54-го отдельного разведывательного батальона.
 
Погиб 1 сентября 2018 года в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве во время проведения инженерных работ по фортификационному оборудованию наблюдательного поста на Светлодарском направлении.
 
Похоронен 5 сентября на Аллее Героев кладбища №18. Посмертно награжден орденом «За мужество» III степени.
 
 
 
 
 
 
Тэги:  мемориальная доска, беляев, харьков, ато
 
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