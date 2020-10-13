13.10.2020 15:43

Харьковский городской совет поздравляет «7-й канал» с 30-летием (Горсовет)

Харьковский городской совет поздравляет коллектив «7-го канала» с 30-летием со дня основания.



//city.kharkov.ua

«Вы стояли у истоков свободного вещания в Украине. 13 октября 1990 года в эфир 7-метрового канала вышли первые программы студий «АТВ-1» и «Тонис-Центра», и люди с нетерпением ждали их у экранов. Шли годы. Вы росли, меняли взгляды и формат, но никогда не предавали первого и нового зрителя.

В современной сетке вещания «7-го» - рейтинговые сериалы и фильмы, новости о последних городских событиях, интервью с известными людьми. Творческий коллектив канала выпускает программы для всей семьи – авторские образовательные и культурные проекты, готовит социальные эфиры. Вы даете зрителю пищу для размышлений и возможность отдохнуть. Не секрет, что 7 – число мудрости и философского отношения к жизни, и всеми этими качествами вы обладаете.

Спасибо за вашу многогранность, нестандартный острый взгляд и интересный контент! Желаем коллективу сплоченности, новых проектов и вдохновения. Ваши опыт и профессионализм позволяют задавать тренды не только харьковскому, но и всему украинскому телевидению.

Харьков любит и гордится своим «7-м», - говорится в поздравлении.