13.10.2020 12:53

В Харьковском горсовете удивлены с выводами Кучера о состоянии Кернеса - комментарии пресслужбы (КТ)

В горсовете ждут скорого возращения Геннадия Кернеса и говорят, что его состояние "хуже не стало" - сообщил директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.



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Харьковский городской совет не понимает, на каких основаниях глава Харьковской областной государственной администрации и кандидат в мэры Харькова Алексей Кучер заявил о плохом самочувствии действующего харьковского городского головы Геннадия Кернеса и невозможности его скорого приезда в Харьков. Об этом сообщил директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

"Относительно слов кандидата в мэры Харькова, который одновременно является главой ХОГА, что у него есть точная информация о том, что состояние Геннадия Кернеса плохое и он не вернётся в Харьков. Мы не понимаем, почему данный кандидат делает такие выводы. Ни один человек не может получить такую информацию из клиники "Шарите", это поставит под сомнение клинику и она понесет ответственность. Наверное, тренироваться больше надо. Сейчас состояние... Из последнего, что мы говорили, хуже не стало. Мы ждем скорого возвращения", - сказал Сидоренко.

Отметим, накануне Алексей Кучер в интервью Дмитрию Гордону рассказал о состоянии Геннадия Кернеса, которого 16 сентября отправили на лечение в немецкую клинику "Шарите". По его информации, Кернес находится в плохом состоянии.

"По моим данным, плохо (прим. - чувствует себя Геннадий Кернес). Но корректнее все же мне будет не комментировать эту ситуацию", - отметил Кучер.

На вопрос, вернется ли Кернес до выборов в Харьков, Кучер сказал: "Я выскажу свое мнение - нет".