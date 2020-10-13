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13.10.2020  08:59   

Ушел из жизни главный Дед Мороз Харьковщины Евгений Плаксин

Заслуженный артист Украины, известный харьковский актер Евгений Плаксин ушел из жизни на 75-м году от коронавирусной болезни.


// Facebook

«Друзья, поступила печальная и шокирующая весть: сегодня ушел из жизни талантливый актер, очень света и позитивный человек - заслуженный артист Украины Евгений Плаксин, наш дядя Женя», – сообщили в Facebook театра Шевченко.

Известного харьковского актера не стало 12 октября в 14 часов дня, рассказала Слобідському Краю директор Харьковского Государственного Академического Драматического театра им. Т.Г.Шевченко Маргарита Сакаян.

11 октября Евгения Фроловича госпитализировали в больницу с высокой температурой.

«Очень коварная болезнь, этот коронавирус. Последний раз он был на работе 1 октября. В тот же день почувствовал себя плохо, поэтому в следующий - остался дома. Далее обратился к семейному врачу, лечился, но вчера ему стало еще хуже и ему вызвали скорую. Сегодня он умер», - рассказала директор театра.

В больнице сообщили, что актер умер от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.

Евгений Плаксин был известен харьковчанам как главный Дед Мороз города. Его первый дебют состоялся на Новый год в далеком 1954-м. Тогда с высокой температурой, больной, Евгений Фролович впервые играл волшебного старика. С тех пор человек не пропустил ни одной новогодней елки в своем амплуа.

Когда и как состоится прощание с актером, в театре расскажут сегодня.

Тэги:  некролог, евгений плаксин, харьков
 
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