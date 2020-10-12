Главная Новости Общество Харьковчане останутся на зимнем времени, но могут потерять один выходной на православное рождество (ЗиБ)
12.10.2020  12:41   

Харьковчане останутся на зимнем времени, но могут потерять один выходной на православное рождество (ЗиБ)

25 октября мы в последний раз переведем стрелки часов и останемся на «зимнем» времени, однако по проекту закона - за вопрос на улице «который час?», и «какая сегодня дата?» могут начать наказывать, так как такие ответы обязаны давать только в «компетентном органе».


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Первый вице-спикер Руслан Стефанчук более чем основательно подошел к регулированию исчисления времени в Украине, зарегистрировав полноценный законопроект (№ 4201 ). Необходимость его принятия он объяснил даже защитой территориальной целостности и укреплением национальной безопасности.

Впрочем, половина документа посвящена сугубо определению понятий. Со свойственной некоторым юристам дотошностью он на уровне закона предложил определить, что в часе будет 60 мин, в минуте - 60 сек. Также закреплено сколько часов должно быть в сутках, дней - в неделе, месяце и годе. 

В то же время, есть и принципиальные положения, например установление на всей территории страны григорианского календаря. Это положение отрицает необходимость празднования Рождества 7 января, поскольку эта дата определена по юлианскому календарю. То есть после принятия этого закона непременно встанет вопрос о внесении изменений в Кодекс законов о труде.

Р.Стефанчук не забыл добавить и традиционную норму об ответственности за нарушение его закона. Наверное, под ее действие попадут производители часов, которые будут показывать время, отличающееся от эталонного. 

Кстати, к ответственности могут привлекать и тех, кто на улице ответит на вопрос «который час?». Ведь официальную информацию о точном времени и даже календарной дате (?!), имеет право распространять только Служба единого времени и эталонных частот.

 

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  перевод, чавы, харков, ответственность
 
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