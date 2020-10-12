Харьковчане останутся на зимнем времени, но могут потерять один выходной на православное рождество (ЗиБ)

25 октября мы в последний раз переведем стрелки часов и останемся на «зимнем» времени, однако по проекту закона - за вопрос на улице «который час?», и «какая сегодня дата?» могут начать наказывать, так как такие ответы обязаны давать только в «компетентном органе».
Первый вице-спикер Руслан Стефанчук более чем основательно подошел к регулированию исчисления времени в Украине, зарегистрировав полноценный законопроект (№ 4201 ). Необходимость его принятия он объяснил даже защитой территориальной целостности и укреплением национальной безопасности.
Впрочем, половина документа посвящена сугубо определению понятий. Со свойственной некоторым юристам дотошностью он на уровне закона предложил определить, что в часе будет 60 мин, в минуте - 60 сек. Также закреплено сколько часов должно быть в сутках, дней - в неделе, месяце и годе.
В то же время, есть и принципиальные положения, например установление на всей территории страны григорианского календаря. Это положение отрицает необходимость празднования Рождества 7 января, поскольку эта дата определена по юлианскому календарю. То есть после принятия этого закона непременно встанет вопрос о внесении изменений в Кодекс законов о труде.
Р.Стефанчук не забыл добавить и традиционную норму об ответственности за нарушение его закона. Наверное, под ее действие попадут производители часов, которые будут показывать время, отличающееся от эталонного.
Кстати, к ответственности могут привлекать и тех, кто на улице ответит на вопрос «который час?». Ведь официальную информацию о точном времени и даже календарной дате (?!), имеет право распространять только Служба единого времени и эталонных частот.
Отличительная черта на сегодня – это максимализм во всем: в любви, в работе, в проявлении чувств, и даже в лени. Противиться желаниям вам будет трудно как никогда.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
12 октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится ежегодно с 1996 года.
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