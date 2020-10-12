Харьковчане останутся на зимнем времени, но могут потерять один выходной на православное рождество (ЗиБ)

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук более чем основательно подошел к регулированию исчисления времени в Украине, зарегистрировав полноценный законопроект (№ 4201 ). Необходимость его принятия он объяснил даже защитой территориальной целостности и укреплением национальной безопасности.

Впрочем, половина документа посвящена сугубо определению понятий. Со свойственной некоторым юристам дотошностью он на уровне закона предложил определить, что в часе будет 60 мин, в минуте - 60 сек. Также закреплено сколько часов должно быть в сутках, дней - в неделе, месяце и годе.

В то же время, есть и принципиальные положения, например установление на всей территории страны григорианского календаря. Это положение отрицает необходимость празднования Рождества 7 января, поскольку эта дата определена по юлианскому календарю. То есть после принятия этого закона непременно встанет вопрос о внесении изменений в Кодекс законов о труде.