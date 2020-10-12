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12.10.2020  12:21   

Президент наградил орденом харьковского юриста (Офис Президента Украины)

Глава государства подписал указ о награждении 20 человек за "строительство правового государства". В список вошел директор Харьковского НИИ судебно-медицинских экспертиз имени Бокариуса. Документ был опубликован на сайте президента Украины.


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Харьковчанин Александр Клюев был отмечен орденом "За заслуги" III степени.

Вместе с ним награду получили адвокат Александр Панченко из Полтавской области и руководитель Главного научно-экспертного управления Аппарата Верховной Рады Светлана Тихонюк.

Кроме того, 17 человек получили звание "Заслуженный юрист Украины".

Источник:   Офис Президента Украины
 Тэги:  награда, юрист, харьков, президент, офис
 
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