12.10.2020 12:21

Президент наградил орденом харьковского юриста (Офис Президента Украины)

Глава государства подписал указ о награждении 20 человек за "строительство правового государства". В список вошел директор Харьковского НИИ судебно-медицинских экспертиз имени Бокариуса. Документ был опубликован на сайте президента Украины.



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Харьковчанин Александр Клюев был отмечен орденом "За заслуги" III степени.

Вместе с ним награду получили адвокат Александр Панченко из Полтавской области и руководитель Главного научно-экспертного управления Аппарата Верховной Рады Светлана Тихонюк.

Кроме того, 17 человек получили звание "Заслуженный юрист Украины".