Президент наградил орденом харьковского юриста (Офис Президента Украины)

Глава государства подписал указ о награждении 20 человек за "строительство правового государства". В список вошел директор Харьковского НИИ судебно-медицинских экспертиз имени Бокариуса. Документ был опубликован на сайте президента Украины.
Харьковчанин Александр Клюев был отмечен орденом "За заслуги" III степени.
Вместе с ним награду получили адвокат Александр Панченко из Полтавской области и руководитель Главного научно-экспертного управления Аппарата Верховной Рады Светлана Тихонюк.
Кроме того, 17 человек получили звание "Заслуженный юрист Украины".
Отличительная черта на сегодня – это максимализм во всем: в любви, в работе, в проявлении чувств, и даже в лени. Противиться желаниям вам будет трудно как никогда.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
12 октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится ежегодно с 1996 года.
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