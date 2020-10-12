12.10.2020 11:55

В Харькове прошла ежегодная ярмарка стартапов (Горсовет)

Ежегодная ярмарка стартапов «Startup Alley», которая состоялась 10 октября в муниципальном стартап-центре «Startup Kharkiv», прошла при поддержке управления инновационного развития и имиджевых проектов под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса..



://city.kharkov.ua

Проведение ярмарки стало логическим продолжением открытия в городе первого в Украине муниципального стартап-центра и первой интенсивной учебной программы для молодых стартапов «ReBOOTcamp». В рамках ярмарки участники программы представили общественности свои проекты.



Напомним, первая интенсивная учебная программа «ReBOOTcamp» с участием региональных и международных менторов прошла с 12 сентября по 4 октября. В ней приняли участие 22 автора стартапов, которые прошли обучение, консультации и два отборочных этапа.



В финал вышли пять команд с такими стартапами: «Erudito» (совершенствование образования для детей с помощью смартфона); «GeoTales» (мобильный видеогид по городу); «Sugar Monitoring System» (помощь людям с проблемами диабета); «New Age Data Compression» (решает проблему хранения и приватности фото); «Fiway» (создание качественного интернета в дороге). Эти идеи и были представлены на ярмарке стартапов «Startup Alley».

Как отметила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, проект «Startup Alley» призван собрать на единой платформе участников стартап-сообщества, которое сегодня стремительно развивается.



«Это очень неоднородная структура с различными форматами участников, с совершенно новым подходом, объединяющим власть и представителей технологического бизнеса. Но общая черта, позволяющая консолидировать эти структуры, форматы и людей, - это польза, которую способны нести эти инициативы многим отраслям Харькова», - прокомментировала событие Виктория Грецкая-Миргородская.



По словам координатора проекта, бизнес-тренера Дмитрия Ляховецкого, с каждым годом качество стартапов растет. В этом году это прежде всего связано с открытием в Харькове стартап-центра, где теперь будет проходить ежегодная ярмарка стартапов.



«В презентациях участников мероприятия наглядно продемонстрирован системный подход в их подготовке и обучении. В программе «ReBOOTcamp» многие из них были оснащены всеми необходимыми инструментами для презентации своего стартапа. Уверен, что в следующем году таких результатов будет еще больше, учитывая, что в этом сезоне были связанные с карантином ограничения», - отметил Дмитрий Ляховецкий.

Также в рамках мероприятия состоялись открытые лекции и мастер-классы по маркетингу, SMM, ораторскому мастерству и продвижению собственных проектов от партнеров муниципального стартап-центра.



Отметим, ежегодная ярмарка стартапов «Startup Alley» прошла при поддержке управления инновационного развития и имиджевых проектов под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.