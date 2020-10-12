В Харькове прошла ежегодная ярмарка стартапов (Горсовет)

Ежегодная ярмарка стартапов «Startup Alley», которая состоялась 10 октября в муниципальном стартап-центре «Startup Kharkiv», прошла при поддержке управления инновационного развития и имиджевых проектов под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса..
Проведение ярмарки стало логическим продолжением открытия в городе первого в Украине муниципального стартап-центра и первой интенсивной учебной программы для молодых стартапов «ReBOOTcamp». В рамках ярмарки участники программы представили общественности свои проекты.
Напомним, первая интенсивная учебная программа «ReBOOTcamp» с участием региональных и международных менторов прошла с 12 сентября по 4 октября. В ней приняли участие 22 автора стартапов, которые прошли обучение, консультации и два отборочных этапа.
В финал вышли пять команд с такими стартапами: «Erudito» (совершенствование образования для детей с помощью смартфона); «GeoTales» (мобильный видеогид по городу); «Sugar Monitoring System» (помощь людям с проблемами диабета); «New Age Data Compression» (решает проблему хранения и приватности фото); «Fiway» (создание качественного интернета в дороге). Эти идеи и были представлены на ярмарке стартапов «Startup Alley».
Отличительная черта на сегодня – это максимализм во всем: в любви, в работе, в проявлении чувств, и даже в лени. Противиться желаниям вам будет трудно как никогда.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
12 октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится ежегодно с 1996 года.
влажность:
давление:
ветер: