09.10.2020 19:19

Город выделит средства на закупку инсулина и на зарплату работникам «Теплосетей» (Горсовет)

Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 9 октября 2020 года, секретарь Харьковского городского совета Александр Новак.



//city.kharkov.ua

Согласно документу, Департамент бюджета и финансов подаст на рассмотрение очередной сессии горсовета соответствующие изменения в бюджет города на 2020 год.

Как пояснила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан, выделение средств для больных диабетом - это жизненно важный вопрос.

«Мы рассчитываем, что эти средства дадут нам передышку до того момента, пока на эти цели не придут деньги из государственного бюджета в размере 10,4 млн, которые уже выделены нам постановлением Кабмина. Нужно время, чтобы эти миллионы поступили в город. Но пока их нет, и нам самим надо определиться с этим вопросом. Очень надеемся, что депутаты нас поддержат и средства будут изысканы», - отметила вице-мэр.

Кроме того, планируется, что на сессии также будут выделены 25 млн грн на заработную плату для работников КП «Харьков