09.10.2020 17:19

В городе открылся первый в Украине муниципальный стартап-центр (Горсовет)

Официальное открытие Муниципального стартап-центра «Startup Kharkiv» состоялось сегодня, 9 октября, на ул. Кузнечной, 1.



//city.kharkov.ua

В открытии центра приняли участие полуфиналисты и финалисты первой интенсивной учебной программы для молодых стартапов «ReBOOTcamp», а также эксперты из организаций, фондов, ассоциаций, поддерживающих стартап-движение в Украине.

«При подготовке стартап-центра мы с командой много консультировались с международными коллегами, у которых такой опыт уже был. Сегодня мы превратили замысел в результат. Именно на том этапе, когда стартап еще не очень интересен инвесторам и крупному бизнесу, он может получить поддержку в нашем центре», - отметила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.

В рамках мероприятия под названием «Startup Demo Day» с участием отраслевых экспертов состоялись дискуссионные панели, а создатели стартапов поделились своими историями и кейсами. Среди приглашенных спикеров были представители «Ukrainian Startup Fund», «IT Association of Vinnytsia», «Radar Tech», «Agroport Ukraine», «Kharkiv Airport» и др.

«Полтора года назад мы встречались со многими экспертами, присутствующими сегодня здесь, когда город только озвучивал свои планы. А сегодня реальные шаги по созданию стартап-комьюнити, о котором так долго говорят, уже сделаны, и есть возможность их оценить», - отметил модератор первой дискуссионной панели Дмитрий Титаренко.

«Startup Demo Day» продолжается. На 17:00 запланирована презентация стартапов финалистов учебной программы «ReBOOTcamp».

Приобщиться к мероприятию можно онлайн на официальной странице центра в фейсбук.

Напомним, 12 сентября была запущена интенсивная учебная программа для стартапов «ReBOOTcamp», которая получила более 70 заявок на участие и привлекла региональных, украинских и международных менторов.

Идея создания муниципального стартап-центра реализована при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.