09.10.2020 15:19

В горсовете опровергли новые фейки о состоянии здоровья Геннадия Кернеса

Политические оппоненты Геннадия Кернеса на выборах городского головы в очередной раз использовали грязные технологии для распространения лживой информации о состоянии здоровья действующего мэра.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 9 октября 2020 года, сообщил журналистам директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

По его словам, со вчерашнего дня эти фейки раскручиваются на телеканалах и интернет-сайтах, связанных с партией «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«От этой политсилы вчера выступил дешевый клоун по фамилии Родзинский. Он заявил, что у Геннадия Кернеса случился инсульт, произошла потеря речи, и он об этом, якобы, точно знает напрямую из берлинской клиники «Шарите». Но где Родзинский, а где «Шарите»? Такую информацию ему бы там просто не дали. Мы же знали, что подобные спекуляции со стороны «ОПЗЖ» начнутся примерно за две недели до дня выборов. Сейчас эта информация активно разгоняется, и делается это с одной целью - натянуть хоть какие-то голоса за непроходного кандидата от этой партии Александра Фельдмана. Еще раз подчеркиваю: никакого инсульта, никакой потери речи у Геннадия Кернеса нет, все это происходит лишь в воспаленном воображении его политических оппонентов», - отметил Юрий Сидоренко.