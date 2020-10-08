08.10.2020 15:19

Харьков признан лучшим цифровым городом Украины (Горсовет)

Харьков получил награду в номинации «Лучший цифровой город» в рамках форума «Kyiv Smart City Forum 2020», который прошел сегодня, 8 октября, в онлайн-формате.



//forum.kyivsmartcity.com

Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, в рамках форума участники обсудили эффективные идеи интеграции smart-city в Украине. Также прошло награждение городов-лидеров по внедрению инновационных решений.

Так, Харьков стал победителем в номинации «Лучший цифровой город» за внедрение прогрессивных цифровых технологий.

Напомним, Харьковский городской совет активно использует цифровые технологии в работе и предоставлении услуг жителям. В частности, в городе успешно работают онлайн-платформы «Портал электронных сервисов» и «Портал харьковчанина», мобильное приложение «Мой Харьков», горожане платят за парковку онлайн, пользуются единой медицинской системой «HELSI.me» и другими онлайн-услугами. Чтобы харьковчане преодолели цифровой барьер и могли пользоваться новыми электронными сервисами, для них проводят бесплатные курсы цифровой грамотности.

Теги: форум, цифровой город

ПЕЧАТАТЬ