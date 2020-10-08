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08.10.2020  15:19   

Харьков признан лучшим цифровым городом Украины (Горсовет)

Харьков получил награду в номинации «Лучший цифровой город» в рамках форума «Kyiv Smart City Forum 2020», который прошел сегодня, 8 октября, в онлайн-формате.


//forum.kyivsmartcity.com
Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, в рамках форума участники обсудили эффективные идеи интеграции smart-city в Украине. Также  прошло награждение городов-лидеров по внедрению инновационных решений.
 
Так, Харьков стал победителем в номинации «Лучший цифровой город» за внедрение прогрессивных цифровых технологий.
 
Напомним, Харьковский городской совет активно использует цифровые технологии в работе и предоставлении услуг жителям. В частности, в городе успешно работают онлайн-платформы «Портал электронных сервисов» и «Портал харьковчанина», мобильное  приложение «Мой Харьков», горожане платят за парковку онлайн, пользуются единой медицинской системой «HELSI.me» и другими онлайн-услугами. Чтобы харьковчане преодолели цифровой барьер и могли пользоваться новыми электронными сервисами, для них проводят бесплатные курсы цифровой грамотности.
Теги: форум, цифровой город
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Источник:   Горсовет
 Тэги:  лучший цифровой город, kyiv smart city forum 2020, харьков
 
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