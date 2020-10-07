07.10.2020 18:27

Игорь Терехов открыл новые группы в детском саду №73 (Горсовет)

Открытие двух групп для 55 детей состоялось сегодня, 7 октября 2020 года, в детском саду №74 (ул. Балканская, 17-а) в Немышлянском районе.



//city.kharkov.ua

В празднике принял участие первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов, который поздравил жителей микрорайона с этим событием.

«Сегодня у вас действительно праздник. Несколько лет мэр Геннадий Кернес и его команда добивались, чтобы из этого здания выехал архив. В результате это все-таки случилось, и здесь открылся детсад. Потом была проведена большая работа по ремонту и благоустройству. Каждый год мы открываем в Харькове новые группы и детсады, и эта работа будет продолжаться, потому что это нужно для людей, для города», - отметил Игорь Терехов.

Также первый вице-мэр осмотрел стадион, который был открыт в учебном учреждении в мае прошлого года с участием Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

По проекту, детсад №73 рассчитан на 12 групп, но сейчас в нем, с учетом открытых сегодня, работают восемь. Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, в будущем в детском саду планируется открывать следующие группы в зависимости от запроса родителей.