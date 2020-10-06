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06.10.2020  17:49   

Игорь Терехов встретился с представителями национальных диаспор Харькова (Горсовет)

Встреча первого вице-мэра Харькова Игоря Терехова с представителями национально-культурных организаций города Харькова состоялась сегодня, 6 октября 2020 года, в мэрии.


//city.kharkov.ua
Во время мероприятия представители азербайджанской диаспоры подняли вопрос о создании мусульманского кладбища. Как сообщил Игорь Терехов, городская власть уже занимается этой проблемой.
 
«Мы обсуждали выделение земли под мусульманское кладбище с мэром Геннадием Кернесом, с нашим профильным коммунальным предприятием. В качестве варианта рассматриваем присоединенную к Харькову территорию и написали письмо в Харьковскую облгосадминистрацию с просьбой согласовать земельный участок под эти цели. Мы понимаем, что это необходимо сделать, и процесс уже идет», - отметил Игорь Терехов.
 
Председатель Харьковского областного общества азербайджанско-украинской дружбы «Достлуг» Мурад Омаров рассказал о том, что в общеобразовательной школе №131 много лет работает одноименный культурно-образовательный центр. Там азербайджанские дети изучают язык, культуру и историю своего народа. Центр финансируется из городского бюджета, но поскольку количество детей постоянно увеличивается, учителям все труднее справляться с учебным процессом. В связи с этим, Мурад Омаров обратился с просьбой предусмотреть дополнительные ставки для учителей, а также рассмотреть возможность, чтобы ученики «Достлуга» могли претендовать на стипендию городского головы для одаренных детей. Как сообщил Игорь Терехов, эти вопросы будут рассмотрены при формировании бюджета города на следующий год.
 
В свою очередь представители сирийской диаспоры подняли проблему распространения наркотических средств на улицах города. Первый вице-мэр ответил, что этой проблеме уже несколько лет уделяется большое внимание и усилия по борьбе с этим явлением будут только активизироваться.
 
«Наркомания - действительно проблема для Харькова, с которой мы, тем не менее, боремся постоянно и рук не опускаем. У нас есть отработанный алгоритм действий, создана интерактивная карта, работает чат-бот, и все данные оперативно передаются в полицию. Фактически мы объявили наркомании жесткую войну, ведь это бич, который губит и наших сограждан, и, что самое ужасное, наших детей. Мы и дальше готовы активно бороться с распространением наркотиков, и помощь общественности в этом вопросе для нас крайне важна», - подчеркнул Игорь Терехов.
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, национальные диаспоры, харьков, встреча, национально-культурные организации
 
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