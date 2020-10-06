В новом контакт-центре городского приюта провели первый «Урок доброты» (Горсовет)

Первое образовательное мероприятие «Урок доброты» провели 5 октября в открывшемся pet-friendly контакт-центре КП «Центр обращения с животными».
Для вас открыты широкие перспективы добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать! Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет оставаться ясным. Без осадков.
Праздник учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.
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