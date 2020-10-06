06.10.2020 17:19

В новом контакт-центре городского приюта провели первый «Урок доброты» (Горсовет)

Первое образовательное мероприятие «Урок доброты» провели 5 октября в открывшемся pet-friendly контакт-центре КП «Центр обращения с животными».



//city.kharkov.ua

Как сообщили в центре, на мероприятии детям в форме игры-взаимодействия рассказали, как общаться с собаками, об особенностях поведения разных домашних животных, а также дали возможность поиграть с кошками и кроликом.

Напомним, что контакт-центр в КП «Центр обращения с животными» был открыт при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Строительство контакт-центра продолжалось два года. Открытие состоялось 4 октября, во Всемирный день защиты животных. Цель учреждения - научить детей и подростков в игровой и квест-формах правильному и ответственному отношению к домашним любимцам и найти дом как можно большему количеству животных, которые содержатся в приюте.