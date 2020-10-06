06.10.2020 16:32

На Харьковщине прогнозируют ночные заморозки (1562)

В Харьковской области 7-9 октября ожидаются ночные заморозки, порывистый ветер и высокую пожароопасность.



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На территории Харькова и области 7 - 9 октября на поверхности почвы ожидаются ночные заморозки 0 - 3 ° С, сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Кроме того, Днем 7 октября возможны порывы юго-восточного ветра 15 - 20 м / с.

7 - 19 октября в лесах области сохранится чрезвычайная (пятого класса) пожарная опасность.