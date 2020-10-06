На Харьковщине прогнозируют ночные заморозки (1562)

В Харьковской области 7-9 октября ожидаются ночные заморозки, порывистый ветер и высокую пожароопасность.
На территории Харькова и области 7 - 9 октября на поверхности почвы ожидаются ночные заморозки 0 - 3 ° С, сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
Кроме того, Днем 7 октября возможны порывы юго-восточного ветра 15 - 20 м / с.
7 - 19 октября в лесах области сохранится чрезвычайная (пятого класса) пожарная опасность.
Для вас открыты широкие перспективы добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать! Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет оставаться ясным. Без осадков.
Праздник учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.
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