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06.10.2020  16:32   

На Харьковщине прогнозируют ночные заморозки (1562)

В Харьковской области 7-9 октября ожидаются ночные заморозки, порывистый ветер и высокую пожароопасность.


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На территории Харькова и области 7 - 9 октября на поверхности почвы ожидаются ночные заморозки 0 - 3 ° С, сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Кроме того, Днем 7 октября возможны порывы юго-восточного ветра 15 - 20 м / с.

7 - 19 октября в лесах области сохранится чрезвычайная (пятого класса) пожарная опасность.

Источник:   Городская диспетчерская служба 1562
 Тэги:  погода, ветер, осадки, харьков
 
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