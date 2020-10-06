06.10.2020 07:12

Полезная программа: как правильно выбрать огурцы для консервации? (Интер)

Во вторник, 6 октября, в 10:00 на «Интере» выйдет новый выпуск «Полезной программы» – об огурцах. Это один из лучших продуктов для тех, кто заботится о своем здоровье и поддерживает себя в хорошей форме. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, чем полезны огурцы и как выбрать идеальные плоды для салатов и консервирования.



// inter.ua

Огурцы – настоящая кладовая витаминов и микроэлементов. Они богаты полезными органическими кислотами, клетчаткой, витаминами В, А, С, РР, Е и Н. Этот овощ чаще всего употребляют в свежем виде, также популярны огурцы малосольные, соленые и маринованные. Какие сорта больше подходят для салата, а какие – для консервирования?

«У салатных огурцов толстая кожура, она позволяет долго сохранять привлекательный товарный вид овощей, – объясняет агроном Вадим Близнюк. – Для маринования и соления лучше всего подходят сорта с тонкой кожицей, благодаря которой быстро и равномерно впитывается рассол. Также характерным признаком являются крапинки (шипы) на пупырышках огурца: если они черного цвета – огурец идеально подходит для консервирования. А вот если шипы белые – это исключительно салатный сорт. Кстати, цвет салатных огурцов может быть как светлым, так и темным. Главное, чтобы на кожуре не было желтых пятен».

Как избавиться от нитратов в овощах? В чем разница между малосольными, маринованными и консервированными огурцами? Какой рецепт их приготовления покорил весь мир? И как удивить гостей фаршированными огурцами? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: гастроэнтеролог Галина Салтыкова, агроном Вадим Близнюк, шеф-повар Алексей Сидоров. Полезными советами поделится звездная гостья «Полезной программы» – певица Мята.

«Огурец – это лучший диетический продукт и самый любимый овощ в нашей семье, – признается Мята. – Чтобы не набирать вес, устраиваю разгрузочные дни на этом продукте. А еще – часто готовлю супернапиток из свежего огурца, лимона и мяты. Он отлично тонизирует и помогает всегда оставаться стройной. Что касается консервированных огурцов, самые вкусные и необычные я пробовала в Турции. Там их засаливают с добавлением меда, а рецепт держат в строжайшем секрете».

Выпуск ток-шоу, посвященный огурцам, смотрите сегодня, 6 октября, в 10:00 на телеканале «Интер».

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие выпуски «Полезной программы».

В среду, 7 октября, в 10:00 на «Интере» – выпуск о том, на что обращать внимание при выборе уксуса.

Столовый, яблочный, рисовый, виноградный, бальзамический… Этот продукт уважала сама Клеопатра. Качественный натуральный уксус стимулирует обменные процессы в организме, улучшает работу кишечника, а еще – помогает похудеть. Из чего и как изготавливают уксус? В чем его главная польза? Как отличить качественную приправу от опасного химического концентрата? В чем разница между столовым и яблочным уксусами? И как приготовить оригинальный, вкусный и полезный уксус дома из обычных ингредиентов? Звездный эксперт ток-шоу – народная артистка Украины Наталья Бучинская.

В четверг, 8 октября, в 10:00 на «Интере» – программа о солянке.

Мясная, рыбная, грибная и даже вегетарианская… Легендарный суп вот уже несколько веков показывает пример замечательной командной игры. Кислинка от томатов, соль от корнишонов, насыщенность от мясного или рыбного ассорти, сладость от зажаренного лука... Кто, когда и как додумался собрать такие разные ингредиенты в один набор? Какая из солянок самая диетическая? Полезна ли она для здоровья? Как правильно консервировать основу для солянки? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный гость «Полезной программы» – народный артист Украины Иво Бобул.

В пятницу, 9 октября, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет выпуск «Полезной программы» о плове.

На Востоке говорят: «Если смог приготовить настоящий плов, сможешь приготовить и любое другое блюдо». Из каких ингредиентов состоит идеальный плов и как его правильно готовить? Какой рис и мясо лучше всего подходят для этого блюда? Насколько плов полезен для здоровья с точки зрения диетологии? С какими продуктами его нежелательно употреблять? И какие виды плова готовят в разных странах? Звездные эксперты выпуска – дуэт «Анна-Мария».

А в субботу, 10 октября, в 10:00 на «Интере» зрители увидят программу, посвященную грибным блюдам.

Индейцы майя думали, что грибы вырастают там, куда ударила молния. На Руси считали, что в местах, где они растут кругами, спрятаны сокровища. А в Индонезии верили, что после употребления грибов можно заговорить сразу на нескольких языках. Мы же знаем наверняка: в разгар грибного сезона их можно вкусно приготовить. Какие грибы лучше есть сырыми, какие жарить, какие мариновать, а от каких стоит отказаться? Сколько можно съесть грибов в день без вреда для здоровья? Как правильно их консервировать? Что можно приготовить из экзотических грибов? И как удивить гостей сладким грибным печеньем к чаю? На эти вопросы в студии ток-шоу ответят ведущий Александр Лукьяненко, народная артистка Украины Ольга Сумская и другие эксперты программы.