В Харькове пройдет ярмарка стартапов (Горсовет)

Ежегодная ярмарка «Startup Alley» состоится 10 октября в помещении муниципального стартап-центра «Startup Kharkiv» (ул. Кузнечная, 1).
По словам организаторов, в этом году проведение ярмарки станет логическим продолжением открытия в городе первого в Украине муниципального стартап-центра и первой интенсивной учебной программы для молодых стартапов «ReBOOTcamp». На ярмарке ее участники презентуют общественности свои проекты.
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Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Праздник учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.
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