06.10.2020 10:32

В Харькове пройдет ярмарка стартапов (Горсовет)

Ежегодная ярмарка «Startup Alley» состоится 10 октября в помещении муниципального стартап-центра «Startup Kharkiv» (ул. Кузнечная, 1).



// city.kharkov.ua

По словам организаторов, в этом году проведение ярмарки станет логическим продолжением открытия в городе первого в Украине муниципального стартап-центра и первой интенсивной учебной программы для молодых стартапов «ReBOOTcamp». На ярмарке ее участники презентуют общественности свои проекты.

«Открытию первого муниципального центра в Украине для стартапов предшествовало много работы, в частности с международными представителями отрасли. 12 сентября наконец площадка для представителей технологического предприятия начала свою работу запуском учебной программы. Ярмарка стартапов «Startup Alley» продемонстрирует ее первые результаты», - отметила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.



Время проведения - с 10:00 до 17:00.





Отметим, что в связи с карантинными ограничениями была открыта предварительная регистрация на мероприятие. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.

Справка. Ежегодная ярмарка стартапов «Startup Alley» объединяет участников инновационной экосистемы для обмена идеями, обсуждения трендов, новостей и достижений в IT-отрасли, посещения выступлений спикеров и тематических мастер-классов и презентаций. Мероприятие проводится управлением инновационного развития и имиджевых проектов под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.