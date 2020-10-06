06.10.2020 10:00

В Харькове прощаются с погибшими в авиакатастрофе АН-26 (Прямая трансляция)

6 октября в 10.00 на площади Свободы начнется церемония прощания с погибшим в результате падения Ан-26 под Чугуевом 25 сентября.



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В церемонии примут участие курсанты Харьковского университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба, института танковых войск, сообщает Суспільне.Харків.

В церемонии примет участие президент Украины Владимир Зеленский.



Площадь Свободы ограничена забором по периметру.

Движение перекрыто.Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера, запрещено с 6:00 до 12:00 и по ул. Сумской, на участке от ул. Жен Мироносиц до пр. Независимости, запрещено с 9:00 до 12:00.

Автобусы с телами уже на площади Свободы, пишет телеграм-канал Труха.





Прямая трансляция церемонии прощания

Где похоронят погибших, жителей Харьковщины, Суспільному сообщили в областном военкомате. Так, 6 октября трех членов экипажа (Богдана Карман, Ашрафа Мсуя, Евгения Иванова) похоронят на Преображенском кладбище в Чугуеве, Алексея Остапенко и Олега Широчука похоронят на кладбище №18 в Харькове, Дмитрия Добреля - на кладбище №8 ( кремация), Артема Дудл - на 17-м кладбище в Харькове, с Дмитрием Андрущенко прощаться на Богодуховщине (с. Крысин). 7 октября в Купянске похоронят Руслана Шеремета.