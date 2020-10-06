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06.10.2020  09:34   

Сегодня день рождения почетного харьковчанина Валерия Алтухова

Харьковский городской совет сегодня, 6 октября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, и.о. директора Харьковской специализированной музыкальной школы-интерната Валерия Алтухова.


// city.kharkov.ua

«Ваши профессионализм и преданность своему творческому делу заслуживают большого уважения. Пусть многолетний опыт педагогической работы будет залогом новых успехов и достижений Ваших учеников.

Желаем Вам здоровья и благополучия, неисчерпаемых жизненных сил и вдохновения», - говорится в поздравлении.

Источник:   ХГС
 Тэги:  поздравление, харьков, день рождения, валерий алтухов, горсовет
 
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