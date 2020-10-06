Сегодня день рождения почетного харьковчанина Валерия Алтухова

Харьковский городской совет сегодня, 6 октября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, и.о. директора Харьковской специализированной музыкальной школы-интерната Валерия Алтухова.
«Ваши профессионализм и преданность своему творческому делу заслуживают большого уважения. Пусть многолетний опыт педагогической работы будет залогом новых успехов и достижений Ваших учеников.
Желаем Вам здоровья и благополучия, неисчерпаемых жизненных сил и вдохновения», - говорится в поздравлении.
Для вас открыты широкие перспективы добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать! Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность.
Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Праздник учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.
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