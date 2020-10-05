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05.10.2020  15:12   

В Харькове состоится кинологический фестиваль (Горсовет)

Кинологическая выставка-фестиваль «Яркий мир собак» пройдет 10-11 октября 2020 года в Харькове.


//city.kharkov.ua
Мероприятие объединит профессиональных кинологов с многолетним опытом и просто любителей собак, которые придут на фестиваль со своими домашними питомцами.
 
На образовательно-развлекательной площадке будут проводиться тематические конкурсы, запланированы развлечения для детей и взрослых, в том числе квесты, танцы с собаками и т. д.
 
Гостей фестиваля ждут фото- и арт-выставка, тематические фотозоны, груминг-зона (комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами собак), а также сказка, в которой актерами будут животные.
 
Первый день фестиваля пройдет с 11:00 до 18:00 10 октября на арт-заводе «Механика. Иная Земля» (ул. Плехановская, 126). А с 11:00 до 16:00 11 октября пройдут показательные выступления команды ретриверов у озера Квитучего (Салтовка).
 
Мероприятие проводится под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
 
Детали - на сайте create.kharkov.ua.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  собаки, фестиваль, харьков, кинологи, яркий мир собак
 
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