05.10.2020 12:04

Видеогид по городу и помощь людям с диабетом - в Харькове провели стартап-интенсив (Горсовет)

Муниципальный стартап-центр «Startup Kharkiv» провел первую интенсивную учебную программу «ReBOOTcamp».



// city.kharkov.ua

Программа с участием региональных и международных менторов продолжалась с 12 сентября по 4 октября. В ней приняли участие 22 участника из более чем 70 желающих, которые прошли обучение, консультации и два отборочных этапа.

В финал вышли пять команд с такими стартапами: «Erudito» (совершенствование образования для детей с помощью смартфона); «GeoTales» (мобильный видеогид по городу); «Sugar Monitoring System» (помощь людям с проблемами диабета); «New Age Data Compression» (решает проблему хранения и приватности фото); «Fiway» (создание качественного интернета в дороге). Эти идеи будут представлены на открытии первого в Украине муниципального стартап-центра «Startup Kharkiv».



Как сообщила директор муниципального стартап-центра «Startup Kharkiv», эксперт украинского фонда стартапов Ольга Гольдина, центр впервые откроет двери 9 октября.



«ReBOOTcamp» закончился, но это была предыстория. На самом деле все только начинается. 9 октября - официальное открытие центра. Мы ждем выпускников и полуфиналистов программы, где у каждого будет свой стенд. После перезентации центр будет работать в стандартном рабочем режиме. Здесь можно будет работать в коворкинге, проводить совещания и т.д.», - отметила Ольга Гольдина.



Соавтор проекта «Fiway» Владимир Куц сообщил, что во время обучения получил полезную информацию, изменил презентацию и увидел реальный прогресс. «Круто, что в Харькове появились такие мероприятия. Похоже, в Украине такая платформа - одна из первых. Я получил здесь очень ценный опыт», - сказал Владимир Куц.



Отметим, что 9 октября пройдет презентация центра - «Startup Demo Day». Мероприятие будет транслироваться в «Facebook» на странице @startupkharkiv. 10 октября планируется провести ежегодную ярмарку стартапов «Startup Alley». Место проведения - ул. Кузнечная, 1. Время проведения - с 10:00 до 17:00.



Из-за карантинных ограничений регистрация - обязательна. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.



Напомним, идея создания муниципального стартап-центра, который должен стать резиденцией для местных стартапов, была реализована при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Следить за новостями «Startup Kharkiv» можно на его официальном сайте.