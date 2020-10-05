Видеогид по городу и помощь людям с диабетом - в Харькове провели стартап-интенсив (Горсовет)

Муниципальный стартап-центр «Startup Kharkiv» провел первую интенсивную учебную программу «ReBOOTcamp».
Программа с участием региональных и международных менторов продолжалась с 12 сентября по 4 октября. В ней приняли участие 22 участника из более чем 70 желающих, которые прошли обучение, консультации и два отборочных этапа.
В финал вышли пять команд с такими стартапами: «Erudito» (совершенствование образования для детей с помощью смартфона); «GeoTales» (мобильный видеогид по городу); «Sugar Monitoring System» (помощь людям с проблемами диабета); «New Age Data Compression» (решает проблему хранения и приватности фото); «Fiway» (создание качественного интернета в дороге). Эти идеи будут представлены на открытии первого в Украине муниципального стартап-центра «Startup Kharkiv».
Как сообщила директор муниципального стартап-центра «Startup Kharkiv», эксперт украинского фонда стартапов Ольга Гольдина, центр впервые откроет двери 9 октября.
«ReBOOTcamp» закончился, но это была предыстория. На самом деле все только начинается. 9 октября - официальное открытие центра. Мы ждем выпускников и полуфиналистов программы, где у каждого будет свой стенд. После перезентации центр будет работать в стандартном рабочем режиме. Здесь можно будет работать в коворкинге, проводить совещания и т.д.», - отметила Ольга Гольдина.
Соавтор проекта «Fiway» Владимир Куц сообщил, что во время обучения получил полезную информацию, изменил презентацию и увидел реальный прогресс. «Круто, что в Харькове появились такие мероприятия. Похоже, в Украине такая платформа - одна из первых. Я получил здесь очень ценный опыт», - сказал Владимир Куц.
Отметим, что 9 октября пройдет презентация центра - «Startup Demo Day». Мероприятие будет транслироваться в «Facebook» на странице @startupkharkiv. 10 октября планируется провести ежегодную ярмарку стартапов «Startup Alley». Место проведения - ул. Кузнечная, 1. Время проведения - с 10:00 до 17:00.
Из-за карантинных ограничений регистрация - обязательна. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.
Напомним, идея создания муниципального стартап-центра, который должен стать резиденцией для местных стартапов, была реализована при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Следить за новостями «Startup Kharkiv» можно на его официальном сайте.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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