02.10.2020 17:11

В Харькове проходит фестиваль креативных индустрий (Горсовет)

Осенний фестиваль креативных индустрий «Create Kharkiv Business Education» проходит в Харькове 2-3 октября 2020 года.



//city.kharkov.ua

Начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская напомнила, что это уже третья часть большого тематического мероприятия, которое растянулось на весь год. Так, в мае были подведены итоги конкурса креативных индустрий, а в июле прошел фестиваль «CreateKharkivFest».

По словам Виктории Грецкой-Миргородской, креативные индустрии занимают в ВПП развитых стран до 17%, а в Украине - всего 4%.

«Это большой пласт экономики - радио, кино, телевидение, театры, изобразительное искусство, архитектура, дизайн, любое творчество. Мы ставим перед собой задачу привлечь нашими ивентами внимание к креативным индустриям, обучить людей, как в этот период не только развиваться, но и получить базу знаний, которые позволят им развивать свой бизнес. Это те индустрии, которые продают эмоции, а это сейчас главное для многих людей. Фестиваль направлен на то, чтобы придать этому движению определенную логику, показать, что мы наработали за это время, и создать кластер креативных индустрий. Мы хотим основать комьюнити и дать творческим людям площадку для общения и самореализации», - отметила начальник управления.

Как сообщил заместитель министра образования и науки Украины Игорь Грабарук, интересные инициативы, которые будут озвучены во время фестиваля, могут найти поддержку на государственном уровне.

В рамках первого дня «Create Kharkiv Business Education» прошла серия образовательных дискуссий и обучающих тренингов с участием топовых спикеров, лидеров в области цифровых технологий и инноваций. Своим опытом в сфере креативных индустрий поделились исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив, директор харьковского IT-кластера Ольга Шаповал, руководитель консультационного центра для предпринимателей «Дія.Бізнес» Анастасия Кучерявая, члены правления Ассоциации блогеров Украины Мария Рысак и Марина Енько и др.

Также во время открытия фестиваля состоялось награждение креативных амбассадоров Харькова, которые несут свое творчество далеко за пределы города. В частности, были отмечены заслуженный артист Украины Игорь Арнаутов, певица Garna, ди-джей DJ Mawrick, творческое объединение «Kailas V», директор Харьковской муниципальной галереи Татьяна Тумасян, скульптор Александр Ридный, художник и гид Максим Розенфельд, музыкант и актер Сергей Бабкин, главный художник города Светлана Дуденко, чемпион мира по «Counter-Strike» Даниил Тесленко, руководители театров, радиостанций и др.

С полной программой «Create Kharkiv Business Education» можно ознакомиться на его официальном сайте.

Фестиваль организован управлением инновационного развития и имиджевых проектов под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.