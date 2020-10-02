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02.10.2020  15:19   

Харьковчане подали на общественный бюджет более 250 проектов (Горсовет)

В настоящее время проекты проходят модерацию на техническое соответствие и дублирование. Позже пройдет экспертиза профильными и юридическим департаментом на соответствие всем заданным требованиям.


//city.kharkov.ua
255 своих предложений и инициатив подали харьковчане в рамках программы «Общественный бюджет 2021».
 
Напомним, общественный бюджет, или бюджет участия, - это часть бюджета города, которую харьковчане могут направить на решение каких-либо коммунальных проблем или на реализацию какой-либо идеи. Победителей выбирают путем голосования на онлайн-платформе или в любом из центров предоставления административных услуг.
 
Условием для подачи проекта является то, чтобы он не пересекался с городскими целевыми программами и был направлен на инновационные решения. Подавать проекты могут как физические лица, так и общественные организации. На один проект выделяется от 50 тыс. до 1,5 млн грн, а общий объем программы на год - 50 млн грн.
 
С 1 ноября начнется этап голосования за проекты. Харьковчане смогут проголосовать за лучшие инициативы в следующих категориях:
 
- повышение энергоэффективности объектов коммунальной собственности - (подано 17 проектов);
 
- развитие городской социальной, семейной и гендерной политики (34);
 
- развитие молодежной, детской и спортивной инфраструктуры города (58);
 
- цифровая трансформация Харькова и повышение цифровой грамотности населения (32);
 
- популяризация здорового образа жизни и борьба с наркозависимостью (20);
 
- развитие транспортной инфраструктуры города (17);
 
- проведение фестивалей креативных имиджевых направлений современного искусства и культуры (30);
 
- развитие туризма и повышение уровня комфортности городской среды (32).
 
С более подробной информацией по программе «Общественный бюджет 2021» можно ознакомиться на сайте «Портал харьковчанина».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  общественный бюджет, проекты, харьков
 
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