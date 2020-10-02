02.10.2020 15:19

Харьковчане подали на общественный бюджет более 250 проектов (Горсовет)

В настоящее время проекты проходят модерацию на техническое соответствие и дублирование. Позже пройдет экспертиза профильными и юридическим департаментом на соответствие всем заданным требованиям.



//city.kharkov.ua

255 своих предложений и инициатив подали харьковчане в рамках программы «Общественный бюджет 2021».

Напомним, общественный бюджет, или бюджет участия, - это часть бюджета города, которую харьковчане могут направить на решение каких-либо коммунальных проблем или на реализацию какой-либо идеи. Победителей выбирают путем голосования на онлайн-платформе или в любом из центров предоставления административных услуг.

Условием для подачи проекта является то, чтобы он не пересекался с городскими целевыми программами и был направлен на инновационные решения. Подавать проекты могут как физические лица, так и общественные организации. На один проект выделяется от 50 тыс. до 1,5 млн грн, а общий объем программы на год - 50 млн грн.

С 1 ноября начнется этап голосования за проекты. Харьковчане смогут проголосовать за лучшие инициативы в следующих категориях:

- повышение энергоэффективности объектов коммунальной собственности - (подано 17 проектов);

- развитие городской социальной, семейной и гендерной политики (34);

- развитие молодежной, детской и спортивной инфраструктуры города (58);

- цифровая трансформация Харькова и повышение цифровой грамотности населения (32);

- популяризация здорового образа жизни и борьба с наркозависимостью (20);

- развитие транспортной инфраструктуры города (17);

- проведение фестивалей креативных имиджевых направлений современного искусства и культуры (30);

- развитие туризма и повышение уровня комфортности городской среды (32).

С более подробной информацией по программе «Общественный бюджет 2021» можно ознакомиться на сайте «Портал харьковчанина».