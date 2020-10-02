02.10.2020 13:01

Ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере» учит не болеть

В пятницу, 2 октября, в 13:20 на телеканале «Интер» выйдет финальный выпуск первого сезона ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере».



// inter.ua

За два месяца ведущий Александр Лукьяненко и гости программы успели обсудить в студии более 30 важных тем о здоровье. Зрители услышали авторитетное мнение 70 экспертов о наиболее распространенных заболеваниях в Украине. Лучшие практикующие врачи страны давали четкие рекомендации по профилактике болезней, отвечали на самые насущные вопросы о том, как вести здоровый образ жизни, а главное – рассказывали, какие методы лечения дают надежду на выздоровление!

Здоровье – это тема, которая волнует абсолютно всех людей, независимо от возраста и социального статуса. Каждый из нас хочет знать, как правильно питаться и поддерживать себя в хорошей физической форме, что делать в экстренных ситуациях и как можно предотвратить болезни. Благодаря ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере» зрители узнали много интересной и полезной информации.

1. 70% болезней связаны с неправильным питанием. Для профилактики гипертонии, варикоза, сахарного диабета, ожирения, инсульта и сердечной недостаточности рекомендуется сбалансированное питание, основанное на увеличении доли овощей и фруктов, круп и цельных злаков; употреблении птицы и рыбы; снижении потребления соли до 2/3 ч. л. в день; исключении из рациона копченостей, солений, жирной и жареной пищи, сдобной выпечки.

2. На 98,5% сокращается риск заболеваемости коронавирусом, если все окружающие носят маску или респиратор, и на 95% – при условии, что маску наденут лишь зараженные вирусом. Помните, что одноразовую маску эффективно использовать не более 2 часов, респиратор с желтым клапаном – в течение 4-8 часов, а респиратор с красным клапаном – до 10 часов.

3. Более 80% случаев инфаркта можно предотвратить. Профилактика опасного заболевания подразумевает отказ от курения, умеренную физическую активность (не менее 60 минут в день), соблюдение принципов рационального питания, минимум стрессов, а также приведение артериального давления и уровня холестерина в крови к нормальным показателям.

4. В 90% случаев меланома излечима при ранней диагностике. Обратитесь к дерматологу, если у вас появились новые родинки, отличающиеся от остальных, или уже существующие родинки изменили форму, цвет, размер.

5. До 70-80% повышается риск развития меланомы у людей, перенёсших солнечный ожог как минимум два раза в жизни. При этом от момента получения ожога до развития рака кожи могут пройти десятилетия.

6. В 95% случаев врачи гарантируют возвращение к полноценной жизни при ранней диагностике рака молочной железы. Лучший метод борьбы с болезнью – профилактические осмотры и своевременная диагностика. Рекомендуется ежегодно посещать маммолога и гинеколога, делать УЗИ молочных желез. Если вам больше 40 лет – раз в год проводить маммографию.

7. В 95% случаев люди не знают, откуда берется храп, и удивляются, узнав, что с ним можно бороться. Не стоит игнорировать заболевание, ведь часто оно может быть симптомом гораздо более серьезных болезней: астмы, аллергии, апноэ во сне, гипертонии, нарушения сердечного ритма или ожирения.

Первый сезон ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере» завершается. Но команда проекта уже работает над тем, чтобы программа о самом главном – нашем здоровье – вскоре снова вышла в эфир «Интера». Уже в обновленном формате!

«Наша редакция берет небольшую паузу, чтобы отправиться в медицинские лаборатории, встретиться с лучшими врачами, сделать исследования, вернуться и рассказать, как пережить сезон простуд, как сохранить здоровые суставы и хорошую осанку, легко и быстро похудеть, укрепить волосы, улучшить зрение, слух и память, – говорит ведущий Александр Лукьяненко. – В новом сезоне проекта зрителей ждут темы, которые касаются всех, лучшие эксперты и... новый ведущий. Скоро узнаете, кто это будет! А я – Александр Лукьяненко – прощаюсь с вами. Увидимся в «Полезной программе» – со вторника по субботу на «Интере» в 10:00. Хорошего вам здоровья!»

Кто сменит Александра Лукьяненко на посту ведущего ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере»? Какие важные темы будут обсуждать врачи в студии? И когда ждать старта второго сезона проекта? Следите за новостями телеканала «Интер» и будьте здоровы!