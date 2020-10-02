02.10.2020 09:52

Сегодня день рождения почетного харьковчанина Владимира Лесового (Горсовет)

Харьковский городской совет сегодня, 2 октября, поздравил с днем рождения Владимира Лесового - Почетного гражданина города Харькова, Почетного гражданина Харьковской области, председателя Ученого совета Харьковского национального медицинского университета.



// city.kharkov.ua

«Благодаря многолетней научной и образовательной работе Вы получили высокий авторитет и уважение среди коллег и студенчества.

Пусть Ваши профессионализм и опыт будут направлены на подготовку квалифицированных специалистов медицинской отрасли, которая сегодня очень нужна обществу.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в реализации намеченных планов. Мира Вам и добра!» - говорится в поздравлении.