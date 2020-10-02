Сегодня день рождения почетного харьковчанина Владимира Лесового (Горсовет)

Харьковский городской совет сегодня, 2 октября, поздравил с днем рождения Владимира Лесового - Почетного гражданина города Харькова, Почетного гражданина Харьковской области, председателя Ученого совета Харьковского национального медицинского университета.
«Благодаря многолетней научной и образовательной работе Вы получили высокий авторитет и уважение среди коллег и студенчества.
Пусть Ваши профессионализм и опыт будут направлены на подготовку квалифицированных специалистов медицинской отрасли, которая сегодня очень нужна обществу.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в реализации намеченных планов. Мира Вам и добра!» - говорится в поздравлении.
Вместо споров постарайтесь найти общие интересы, установив личный контакт. Тогда возникшие симпатии склонят на вашу сторону гораздо лучше любых аргументов и доводов.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
Каждую первую пятницу октября отмечается пусть и неофициальный, зато международный праздник улыбок.
влажность:
давление:
ветер: