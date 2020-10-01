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01.10.2020  14:15   

Выходные дни - 2021: Кабмин определил праздничные и выходные дни (ЗиБ)

Наиболее предприимчивые харьковчане приступили к он-лайн расчетам когда выгоднее брать отпуск, чтоб на него не выпали официальные праздники.


://zib.com.ua/

Распоряжение Кабмина от 30.09.2020 «О переносе рабочих дней в 2021» традиционно разработало Минсоцполитики, передает «Закон и Бизнес» .

Согласно закону подобные переносы делаются «с целью создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, а также рационального использования рабочего времени».

По общему правилу, учитывая положения статьи 73 Кодекса законов о труде Украины в 2020 году на предприятиях, в учреждениях, организациях работа не проводится в такие праздничные дни и дни религиозных праздников :

1 января - Новый год (пятница)

7 января - Рождество Христово, православное (четверг)

8 марта - Международный женский день (понедельник)

1 мая - День международной солидарности

трудящихся (суббота)

2 мая - Пасха (Пасха) (воскресенье)

9 мая - День Победы (воскресенье)

20 июня - Троица (воскресенье)

28 июня - День Конституции Украины (понедельник)

24 августа - День независимости Украины (вторник)

14 октября - День защитника Украины (четверг)

25 декабря - Рождество Христово, католическое (суббота).

В соответствии со статьей 67 КЗоТ, если праздничный или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины «О переносе рабочих дней в 2021 году», выходными также станут:

- пятница, 8 января. Таким образом, на православное Рождество образуется четыре выходных дня с 7 по 10 января. Такой перенос придется отработать в субботу 16 января;

 - понедельник, 23 августа. В день независимости Украины выходными станут также 4 дня - с 21 по 24 августа. Вместо 23 августа рабочей будет суббота, 28 августа;

 - пятница 15 октября. На празднование Дня защитника Украины также выпадает четыре дня с 14 по 17 октября. Отрабатывать в субботу 23 октября.

Стоит заметить, что графики выходных дней рассчитаны для работников с 5-дневной рабочей неделей. А распоряжение о переносе рабочих дней всегда носит рекомендательный характер. Согласно КЗоТ окончательное решение о переносе выходных и рабочих дней на предприятии принимает собственник или уполномоченный им орган (руководитель) предприятия путем издания приказа или другого распорядительного документа.

Как оплачивается работа и больничные  в связи с переносом выходных и рабочих дней можно узнать  здесь .

Когда выгодно брать отпуск  - в мае или июле, с понедельника или в какой-то другой день? Ответы на эти вопросы зависят от того, что для вас важнее: побольше погулять или получить больше отпускных. Формулу расчета отпускных и заработной платы  можно увидеть  здесь .

 

Источник:   Закон и Бизнес
 Тэги:  выходные, праздники, отпуск, расчет
 
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