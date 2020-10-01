Выходные дни - 2021: Кабмин определил праздничные и выходные дни (ЗиБ)

трудящихся (суббота)

2 мая - Пасха (Пасха) (воскресенье)

9 мая - День Победы (воскресенье)

20 июня - Троица (воскресенье)

28 июня - День Конституции Украины (понедельник)

24 августа - День независимости Украины (вторник)

14 октября - День защитника Украины (четверг)

25 декабря - Рождество Христово, католическое (суббота).

В соответствии со статьей 67 КЗоТ, если праздничный или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины «О переносе рабочих дней в 2021 году», выходными также станут:

- пятница, 8 января. Таким образом, на православное Рождество образуется четыре выходных дня с 7 по 10 января. Такой перенос придется отработать в субботу 16 января;

- понедельник, 23 августа. В день независимости Украины выходными станут также 4 дня - с 21 по 24 августа. Вместо 23 августа рабочей будет суббота, 28 августа;