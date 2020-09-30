30.09.2020 16:17

Представлен проект Стратегии развития города Харькова до 2030 года (Горсовет)

Рабочая группа по разработке Стратегии развития города Харькова на 2020-2030 годы утвердила проект документа.



//city.kharkov.ua

Перед этим в течение несколько месяцев проводились круглые столы с экспертами, специалистами и всеми желающими внести свою лепту в развитие отраслей жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры, транспорта, медицинского обслуживания, энергоэффективности и окружающей среды.

«Стратегия развития Харькова станет основой и одновременно бизнес-планом города. В целом, документ ориентирован на повышение уровня жизни харьковчан», - отметила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.

В документе определены три стратегические цели. Первая - комфортный, умный и зеленый город. Она, в частности, предусматривает реализацию ряда проектов по планированию эффективной транспортной сети, созданию условий для занятий спортом, равномерному обеспечению районов зелеными насаждениями, внедрению новых технологий утилизации и переработки ТБО, улучшению стандартов качества окружающей среды, обеспечению цифровизации города и пр.

Вторая стратегическая цель - сделать Харьков глобальным городом индустрий, основанных на знаниях. Это означает взаимодействие с институтами образования, науки, культуры, туризма; содействие росту наукоемкой деятельности, повышение качества инвестиционного климата города и поддержка малого и среднего бизнеса, внедрение и поддержка смарт-специализаций и многое другое.

Третье стратегическое направление - город высоких общественных стандартов и социального согласия. Оно предусматривает развитие умного цифрового пространства и систем управления с равным доступом к городским ресурсам, развитие гражданского диалога и разработку эффективной системы социальной коммуникации, активизацию участия жителей в процессах управления городом, повышение качества предоставляемых государственных услуг и т. д.

Документ был создан при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Окончательная презентация Стратегии развития города Харькова на 2020-2030 годы состоится на инновационном форуме, который пройдет 15-16 октября 2020 года.