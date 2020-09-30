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30.09.2020  08:32   

В Харькове – желтый уровень опасности (ГСЧС)

Харьковчан предупреждают о сильном ветре.


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На три дня по городу и области Госслужба по чрезвычайным ситуациям установила I уровень опасности, желтый. Ожитдаются сильные порывы ветра.

Спасатели озвучили прогноз синоптиков: «30 сентября в Украине, кроме запада и юго-запада, 1-2 октября в восточных и северо-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с».

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  непогода, ветер, харьков
 
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