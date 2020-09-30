В Харькове – желтый уровень опасности (ГСЧС)

Харьковчан предупреждают о сильном ветре.
На три дня по городу и области Госслужба по чрезвычайным ситуациям установила I уровень опасности, желтый. Ожитдаются сильные порывы ветра.
Спасатели озвучили прогноз синоптиков: «30 сентября в Украине, кроме запада и юго-запада, 1-2 октября в восточных и северо-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с».
Звезды наделят умением настраиваться на одну волну с собеседником. Любые шаги в сторону сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.
30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек и День усыновления, а в мире – Международный день переводчика.
влажность:
давление:
ветер: