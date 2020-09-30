Главная Новости Общество ВИДЕО: Выживший в разбившемся самолете курсант рассказал о крушении (ТСН)
30.09.2020  08:26   

ВИДЕО: Выживший в разбившемся самолете курсант рассказал о крушении (ТСН)

Выживший после трагической катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом курсант Вячеслав Золочевский уже выходит из больничной палаты на улицу и смог рассказать о трагическом полете.


// ТСН

С курсантом пообщались журналисты ТСН.

У Вячеслава диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ожоги. 20-летний парень лечится в Харьковском военном госпитале. Его поддерживает мать, и он говорит, что «родился в рубашке».

Золочевский рассказал, что на борту самолета осваивали навигацию, запуск двигателей, радиопереговоры. Всего в салоне находились 20 курсантов и семь членов экипажа.

Вячеслав сидел почти рядом с кабиной пилота. По его словам, полет длился нормально, но вдруг он очнулся внутри горящего самолета.

«Был резкий крен, я по ходу пролетел, ударился головой. Я был в отключке», — вспоминает он.

Парень не мог понять, что происходит. Курсанта уберегло от сильных ожогов вероятно, то, что его привалило фюзеляжем. Он выполз наружу.

Вспоминает: когда выбрался, то пытался спасти друга – Виталия Вильхового, чье тело охватило пламя.

«Пытался тушить. Потом подбежали другие, его потушили — и все», — рассказывает парень.

На следующий день он узнал, что Виталий умер. В том самолете парень потерял всю группу: 12 одногруппников, уцелел только он.

Врачи говорят: парень не задержится в больнице, но впереди месяцы реабилитации.

Тэги:  катастрофа, падение самолета, харьков, чугуев
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.09 Медицина Информация об отказе левого двигателя самолёта, который потерпел крушение под Харьковом, не соответствует действительности - ГБР 29.09 Общество Сегодня в Харькове простятся с курсантом, погибшим в катастрофе под Чугуевом (ХОГА) 28.09 Криминал и происшествия Специалисты начали расшифровку «черных ящиков» разбившегося под Харьковом самолета (112)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 