ВИДЕО: Выживший в разбившемся самолете курсант рассказал о крушении (ТСН)

Выживший после трагической катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом курсант Вячеслав Золочевский уже выходит из больничной палаты на улицу и смог рассказать о трагическом полете.
С курсантом пообщались журналисты ТСН.
У Вячеслава диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ожоги. 20-летний парень лечится в Харьковском военном госпитале. Его поддерживает мать, и он говорит, что «родился в рубашке».
Золочевский рассказал, что на борту самолета осваивали навигацию, запуск двигателей, радиопереговоры. Всего в салоне находились 20 курсантов и семь членов экипажа.
Вячеслав сидел почти рядом с кабиной пилота. По его словам, полет длился нормально, но вдруг он очнулся внутри горящего самолета.
«Был резкий крен, я по ходу пролетел, ударился головой. Я был в отключке», — вспоминает он.
Парень не мог понять, что происходит. Курсанта уберегло от сильных ожогов вероятно, то, что его привалило фюзеляжем. Он выполз наружу.
Вспоминает: когда выбрался, то пытался спасти друга – Виталия Вильхового, чье тело охватило пламя.
«Пытался тушить. Потом подбежали другие, его потушили — и все», — рассказывает парень.
На следующий день он узнал, что Виталий умер. В том самолете парень потерял всю группу: 12 одногруппников, уцелел только он.
Врачи говорят: парень не задержится в больнице, но впереди месяцы реабилитации.
Звезды наделят умением настраиваться на одну волну с собеседником. Любые шаги в сторону сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.
30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек и День усыновления, а в мире – Международный день переводчика.
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