30.09.2020 08:26

ВИДЕО: Выживший в разбившемся самолете курсант рассказал о крушении (ТСН)

Выживший после трагической катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом курсант Вячеслав Золочевский уже выходит из больничной палаты на улицу и смог рассказать о трагическом полете.



// ТСН

С курсантом пообщались журналисты ТСН.



У Вячеслава диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ожоги. 20-летний парень лечится в Харьковском военном госпитале. Его поддерживает мать, и он говорит, что «родился в рубашке».



Золочевский рассказал, что на борту самолета осваивали навигацию, запуск двигателей, радиопереговоры. Всего в салоне находились 20 курсантов и семь членов экипажа.



Вячеслав сидел почти рядом с кабиной пилота. По его словам, полет длился нормально, но вдруг он очнулся внутри горящего самолета.



«Был резкий крен, я по ходу пролетел, ударился головой. Я был в отключке», — вспоминает он.



Парень не мог понять, что происходит. Курсанта уберегло от сильных ожогов вероятно, то, что его привалило фюзеляжем. Он выполз наружу.



Вспоминает: когда выбрался, то пытался спасти друга – Виталия Вильхового, чье тело охватило пламя.



«Пытался тушить. Потом подбежали другие, его потушили — и все», — рассказывает парень.



На следующий день он узнал, что Виталий умер. В том самолете парень потерял всю группу: 12 одногруппников, уцелел только он.



Врачи говорят: парень не задержится в больнице, но впереди месяцы реабилитации.



