28.09.2020 17:05

Полезная программа: как правильно замораживать овощи? (Интер)

Во вторник, 29 сентября, в 10:00 на «Интере» выйдет новый выпуск «Полезной программы» о замороженных овощах – настоящем витаминном коктейле на целый год. Что такое шоковая заморозка? Как она действует на полезные вещества в составе овощей? Каков срок хранения после заморозки? Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, как выбирать качественные замороженные овощи в супермаркетах и как правильно самим замораживать дома, чтобы они долго оставались вкусными и полезными!



// inter.ua

Начало осени – лучшая пора для заморозки сезонных овощей, фруктов и ягод. Это самый быстрый и легкий способ сохранить продукты на длительный срок, а еще – максимально сберечь все витамины и полезные микроэлементы. Как лучше их замораживать?



«Основной метод промышленного изготовления замороженных продуктов – шоковая заморозка, – рассказывает эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Юлия Слива. – В отличие от обычной холодильной камеры, требующей 2-3 часа для заморозки, резкий обдув еды потоком воздуха температурой минус 35-45°С обеспечивает замораживание продукта за 20-30 минут. Это самый эффективный метод, который помогает сохранить свежесть, оригинальный вкус и полезные свойства на 94%. Важно и то, что овощи и фрукты для шоковой заморозки срезаются в пик сезона при максимальном уровне созревания, а значит, наиболее богаты витаминами и нутриентами. Кроме того, в процессе заморозки погибают болезнетворные бактерии, которые могут быть в плодах».

На что обращать внимание, чтобы выбрать качественные замороженные овощи в супермаркете? Как сделать запас овощей и фруктов на зиму дома? Сколько хранятся замороженные продукты? Какие вкусные и питательные блюда из них можно приготовить? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: гастроэнтеролог Анна Комарова, эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Юлия Слива, шеф-повар Олег Шевченко. Полезными советами поделится звездная гостья «Полезной программы» – певица Анна Добрыднева.

«Люблю замораживать сладкий перец, ягоды и манго, – рассказывает Анна Добрыднева. – Для меня это ароматы лета. Хочется как можно дольше продлевать прекрасный теплый сезон. Замораживаю все небольшими порциями, закладывая в один пакет ровно столько, сколько нужно для приготовления одного блюда. Перец нарезаю кусочками и раскладываю по специальным лоткам или пакетам с клипсами. А вот для ягод и сочных фруктов лучше подходит метод «сухого» замораживания. Для этого нужно разложить их на подносе в один слой, перекладывая пищевой пленкой, и уже замороженные ссыпать в пакет».

Выпуск ток-шоу, посвященный замороженным продуктам, смотрите завтра, 29 сентября, в 10:00 на телеканале «Интер».

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие выпуски «Полезной программы».

В среду, 30 сентября, в 10:00 на «Интере» – программа, посвященная голубцам.

Это уникальное блюдо, в котором сочетаются традиции и современность. В классическом варианте голубцы готовятся из листьев капусты и начиняются мясом с крупами, с добавлением жареного лука и моркови. Благодаря экспериментам поваров, существует множество вариаций их приготовления: «Гуцульские голубцы», «Галицкие», «Ленивые», «Полтавские», «Постные». Что входит в их состав? Какой из вариантов – самый полезный? Какое мясо лучше всего подходит для приготовления голубцов? И как определить качество замороженных полуфабрикатов? Звездный эксперт ток-шоу – телеведущий Вячеслав Соломка.

В четверг, 1 октября, в 10:00 на «Интере» – выпуск о том, на что обращать внимание при выборе яблок.

У древних греков и римлян эти хрустящие и румяные плоды были символом любви и красоты. И сегодня яблоки входят в ТОП-3 самых употребляемых фруктов в мире. Какие плоды полезнее – зеленые или красные, украинские или импортные? Как правильно выбирать? Где хранить? И какие вкусные и оригинальные блюда можно приготовить из яблок? Звездный гость «Полезной программы» – заслуженная артистка Украины Ярослава Руденко.

В пятницу, 2 октября, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет выпуск «Полезной программы» о копченой колбасе.

Хотя колбаса считается не самым полезным продуктом, многие признают: копченая – настоящая находка для пикников и путешествий. А еще – один из самых любимых деликатесов украинцев. Как среди многообразия разных видов колбасных изделий выбрать по-настоящему хороший продукт? Что на самом деле входит в состав копченой колбасы, которая лежит на полках супермаркетов? Каким способом можно проверить ее качество? В какой копченой колбасе меньше жиров? Какова норма потребления колбасы в сутки? И с чем ее рекомендуют есть диетологи? Среди гостей выпуска – певица СолоХа.

А в субботу, 3 октября, в 10:00 на «Интере» зрители увидят программу, посвященную плову.

На Востоке говорят: «Если смог приготовить настоящий плов, сможешь приготовить и любое другое блюдо». Из каких ингредиентов готовят идеальный плов? Какой рис и мясо лучше всего подходят для этого блюда? Насколько плов полезен для здоровья? С какими продуктами его нежелательно употреблять? И какие виды плова готовят в разных странах? Среди экспертов программы – дуэт «Анна – Мария».