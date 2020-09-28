28.09.2020 17:47

Харьковские экоинспекторы будут штрафовать частников по 100 долларов а дворников предпритий по 400 за сжигание листьев (Госэкоинспекция в Харковской области)

Сжигая листья, нарушаем Закон, вредим здоровью харьковчан и платим штрафы - напомнили экоинспекторы



://facebook.com

Государственная экологическая инспекция в Харьковской области предупреждает: сжигание опавших листьев запрещено законом. О недопустимости выжигания остатков растительности, к которым относится и сброшено деревьями листья, говорится в ст. 27 Закона Украины «О растительном мире», ст. 39 Закона Украины «О животном мире», ст. 20 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха», а также в п. 5.2. Правил благоустройства территории г. Харьков.

Ответственность за сжигание опавших листьев очерчена статьей 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и предусматривает наложение штрафа на граждан от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 гривен) и на должностных лиц - от пятисот до семисот таких минимумов (8500 -11900 гривен).

Выжигание опавших листьев вредит не только окружающей среде, но и здоровью человека. Листья являются естественным фильтраторов воздуха: за весну, лето и осень впитывает в себя пыль и много различных вредных веществ, которые затем выделяются во время сжигания. Дым от таких очагов содержит пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. У человека эти вещества вызывают заболевания дыхательных путей, снижают иммунитет, усиливают отрицательный течение хронических заболеваний.

Отвечая на вопрос: «А что же надо делать с опавшими и собранным листьями?» можно сказать, что наиболее дружественным по отношению к окружающей среде является компостирования опавших листьев. А законодательством предусмотрена возможность заключения договоров на его вывоз.