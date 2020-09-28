28.09.2020 16:08

Игорь Терехов встретился с представителями национальных объединений (Горсовет)

Представители разных национальностей, которые проживают в Харькове, предлагают создать культурный центр «Дом дружбы».



//city.kharkov.ua

Такое предложение они озвучили сегодня, 28 сентября 2020 года, на встрече с первым вице-мэром Харькова Игорем Тереховым.

Первый вице-мэр отметил, что культурный центр «Дом дружбы» должен находиться в большом помещении с кабинетами и актовым залом. По его словам, пока в городском совете рассматривают три подходящих варианта – бывшие ДК Связи, ДК «Металлист» и ДК Строителей.

«Нужно, чтобы у каждого из вас было свое представительство, чтобы оборудовать помещение техникой, чтобы там был актовый зал для мероприятий, место для детских секций», - сказал Игорь Терехов.

Также представители национальных объединений обратились с просьбой провести в городе ярмарку. Первый вице-мэр предложил организовать масштабное культурное мероприятие в середине декабря на пл. Свободы накануне новогодних праздников. Представители всех национальностей смогут представить там свои традиции, национальную кухню и выступить с концертом.

Также на встрече возник вопрос о строительстве мусульманского культурного центра и кладбища, для которых попросили выделить землю. Первый вице-мэр пообещал, что оба эти вопроса будут решены, и специалисты городского совета помогут разработать проект будущего культурного центра.

Он подчеркнул, что городская власть слышит проблемы людей и работает так, чтобы удовлетворить запросы каждого жителя.

«Харьков – многонациональный толерантный город, где каждый должен чувствовать себя комфортно. Большое внимание уделяет этому вопросу Харьковский городской голова Геннадий Кернес. Много запросов, которые ставят перед нами, уже решены, часть – взята в работу. Нужно создать условия для культурного общения людей, решить ряд бытовых проблем, которые выдвигают перед нами. Для этого мы постоянно общаемся с представителями разных национальностей, и люди могут обратиться к нам в любой момент», - сказал Игорь Терехов.

Отметим, что подобные встречи с представителями разных национальностей планируют проводить в Харьковском городском совете раз в три месяца.