В городе проходят «Семейные пикники» (Горсовет)

Мероприятие «Семейные пикники» с мастер-классами, играми и зонами отдыха проводят в разных районах Харькова.
В частности, в Киевском районе мероприятие организовали в Манжосовом яру, сообщили РЕДПОСТУ в пресс-службе Харьковского горсовета.
Там провели тематические мастер-классы, психологические игры, шоу мыльных пузырей, сделали зону с аквагримом и установили фотозоны для семейных снимков. Кроме того, обустроили места отдыха с пуфами, шезлонгами, столами и скамейками. Участников просили соблюдать дистанцию и другие карантинные меры.
Как отметила председатель Администрации Киевского района Нелли Казанжиева, на протяжении всего карантина в городе проводят мероприятия для детей и взрослых, на которых им рассказывают, как соблюдать меры предосторожности и не подвергать себя риску заболевания.
По ее словам, «Семейные пикники» проходят под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
«Все мероприятия проводятся по его инициативе, и мы работаем, не останавливаясь. Делаем наш город красивым и комфортным для детей, их родителей, пожилых людей и молодежи», - отметила Нелли Казанжиева.
Отличное время, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Это символический день, который позволит привлекать внимание мира к проблемам распространения информации как элемента обеспечения устойчивого развития.
влажность:
давление:
ветер: