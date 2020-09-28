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28.09.2020  09:56   

В городе проходят «Семейные пикники» (Горсовет)

Мероприятие «Семейные пикники» с мастер-классами, играми и зонами отдыха проводят в разных районах Харькова.


// city.kharkov.ua

В частности, в Киевском районе мероприятие организовали в Манжосовом яру, сообщили РЕДПОСТУ в пресс-службе Харьковского горсовета.

Там провели тематические мастер-классы, психологические игры, шоу мыльных пузырей, сделали зону с аквагримом и установили фотозоны для семейных снимков. Кроме того, обустроили места отдыха с пуфами, шезлонгами, столами и скамейками. Участников просили соблюдать дистанцию и другие карантинные меры.

Как отметила председатель Администрации Киевского района Нелли Казанжиева, на протяжении всего карантина в городе проводят мероприятия для детей и взрослых, на которых им рассказывают, как соблюдать меры предосторожности и не подвергать себя риску заболевания.

По ее словам, «Семейные пикники» проходят под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

«Все мероприятия проводятся по его инициативе, и мы работаем, не останавливаясь. Делаем наш город красивым и комфортным для детей, их родителей, пожилых людей и молодежи», - отметила Нелли Казанжиева.

Источник:   ХГС
 Тэги:  семейный пикник, харьков
 
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