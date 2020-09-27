Почетный харьковчанин Игорь Выровец отмечает день рождения (Горсовет)

Харьковский городской совет поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, депутата Харьковского городского совета многих созывов Игоря Выровца.
День идеально подходит для дружеских посиделок, ни к чему не обязывающего времяпрепровождения, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью ожидается мелкий дождь. К утру он закончится и больше осадков не предвидится.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
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