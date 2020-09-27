27.09.2020 11:51

Почетный харьковчанин Игорь Выровец отмечает день рождения (Горсовет)

Харьковский городской совет поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, депутата Харьковского городского совета многих созывов Игоря Выровца.



//city.kharkov.ua

«Вы принимаете активное участие в жизни Харькова. Ваши профессионализм и ответственность позволяют с успехом решать поставленные перед Вами задачи. Благодаря инициативности, трудолюбию, активной гражданской позиции Вы заслужили авторитет среди коллег и харьковчан.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и благосостояния! Пусть неиссякаемая жизненная энергия и оптимизм будут залогом дальнейших успехов», - говорится в поздравлении.