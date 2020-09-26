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26.09.2020  10:21   

В Харькове отменены все развлекательные мероприятия (Горсовет)

Мероприятия отменены в связи с днем траура по погибшим в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом.


//city.kharkov.ua
Ряд мероприятий, которые планировалось провести в городе сегодня, 26 сентября 2020 года, отменены в связи с днем траура по погибшим в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом.
 
Подписано соответствующее распоряжение.
 
В частности, в городе отменили проведение XXI Легкоатлетического кросса памяти жертв тоталитаризма и велопробег, а также развлекательные мероприятия в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. 
 
Напомним, что 26 сентября в Харьковской области объявлен День траура. На всех сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций должен быть приспущен Государственный Флаг Украины с траурной лентой.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  день траура, катастрофа, харьков
 
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