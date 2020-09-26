26.09.2020 09:10

Харьковский городской совет выражает соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Чугуевом (Горсовет)

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, Харьковский городской совет и его исполнительный комитет выражают глубокие соболезнования в связи с авиакатастрофой, произошедшей вечером 25 сентября вблизи Чугуева.



//city.kharkov.ua

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, Харьковский городской совет и его исполнительный комитет выражают глубокие соболезнования в связи с авиакатастрофой, произошедшей вечером 25 сентября вблизи Чугуева.

«Гибель экипажа, офицеров и молодых ребят-курсантов второго курса - страшная трагедия, которая потрясла всю Украину. Парни хотели стать именно военными летчиками, чтобы в дальнейшем служить Украине и защищать свою страну. Но, по неизвестным пока причинам, которые никогда не примет ни одна мать, их не стало.

Не вернулись домой их наставники, опытные пилоты, которых ждали родные. Наверное, сегодня нет человека, который бы не соболезновал этому горю.

Пусть юноши, которые сейчас сражаются за жизнь, победят в этой борьбе. Мы верим в лучшее и профессионализм харьковских врачей.

Желаем сил родным. Память об этой трагедии останется в сердце каждого. Это событие затронуло не 27 человек на борту и их семьи, а всю Украину», - говорится в соболезновании.