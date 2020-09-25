25.09.2020 18:38

Фоторепортаж: награждение победителей конкурса «Молодой человек года» (Горсовет)

Награждение победителей и лауреатов районного этапа городского конкурса «Молодой человек года – 2020» состоялось в Администрации Киевского района.



//city.kharkov.ua

По словам организаторов, конкурс «Молодой человек года» проводится 20-й год подряд. Его цель - выявление и поддержка молодых людей Киевского района, которые достигли значительных результатов в учебе, научной, общественной и трудовой деятельности, а также в сфера искусства, культуры и спорта.

Традиционно конкурс проводился в десяти номинациях: «Ученики общеобразовательных школ», «Учащиеся профессиональных (профессионально-технических) заведений», «Студенты (курсанты) вузов I-II уровней аккредитации», «Студент (курсант) высшего учебного заведения III-IV уровней аккредитации», «Научная деятельность», «Культура и искусство», «Физическая культура и спорт», «Деятельность в области производства, предпринимательства», «Деятельность в непроизводственной сфере», «Общественная деятельность».

Победителями и лауреатами стали участники конкурса, которые достигли высот в своей сфере деятельности. Так, среди победителей конкурса - мастера спорта, призеры чемпионатов Украины, Европы и мира, общественные деятели, кандидаты наук.

С полным списком победителей и лауреатов можно ознакомиться здесь.

Напомним, на основании решения экспертных советов в каждой номинации определяются один победитель и два лауреата. Победители районного этапа конкурса примут участие в городском этапе конкурса.

Организатор мероприятия – Комитет по делам семьи, молодежи и спорта Киевского района Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.