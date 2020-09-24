24.09.2020 18:31

Фоторепортаж: В три тюрьмы нагрянуло высокое начальство (Минюст)

Колонии Харьковщины посетили руководители департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний и Гендирекции ГКИС.



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Как сообшает Служба исполнения наказаний, 23 сентября 2020 года учреждения Харьковской области Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции посетили начальник Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Сергей Гречанюк и начальник государственного учреждения «Генеральная дирекция ГКИС» Юрий Стеценко.

В сопровождении начальника Северо-Восточного межрегионального управления полковника внутренней службы Георгия Романова, они посетили Харьковский следственный изолятор, Алексеевскую и Темновскую колонию.

Руководители ознакомились с условиями содержания и коммунально-бытового обеспечения осужденных, а также состоянием проведения противоэпидемических мероприятий по предотвращению заноса вируса в учреждения исполнения наказаний.

Особое внимание было уделено состоянию соблюдения конституционных прав и свобод граждан, находящихся в местах лишения свободы.

Также Сергей Гречанюк и Юрий Стеценко посетили музей А. С. Макаренко, который работает при Куряжской воспитательной колонии, где ознакомились с биографией народного педагога и осмотрели экспозицию, посвященную пенитенциарной службе.

Руковолители обсудили актуальные вопросы деятельности учреждений Северо-Восточного межрегионального управления по дальнейшему повышению результатов оперативной службы и административно-хозяйственной деятельности.