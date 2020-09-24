24.09.2020 17:56

В Харькове обсудили пути интегрирования услуги «Социальная медиация» (Горсовет)

Круглый стол на тему «Социальная медиация - мирный путь услышать друг друга» состоялся сегодня, 24 сентября 2020 ujlf, в муниципальном стартап-центре.



//city.kharkov.ua

В обсуждении приняли участие представители Харьковского горсовета, харьковских вузов, общественных организаций, эксперты, психологи и др.

В ходе круглого стола участники обсудили пути интегрирования в правовую и социальную систему города услуги «Социальная медиация» - конфиденциального способа урегулирования конфликтов и споров с участием посредника - медиатора. Этот способ призван минимизировать уровень конфликтности и насилия в семьях, трудовых и школьных коллективах и, как следствие, - в социуме в целом.

По мнению экспертов, внедрение услуги «Социальная медиация» уменьшит количество случаев насилия, повысит осведомленность харьковчан о преимуществах внесудебных способов решения конфликтов, сформирует у населения навыки мирного урегулирования спорных ситуаций и т.п.