В Харькове обсудили пути интегрирования услуги «Социальная медиация» (Горсовет)

Круглый стол на тему «Социальная медиация - мирный путь услышать друг друга» состоялся сегодня, 24 сентября 2020 ujlf, в муниципальном стартап-центре.
День предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня не небе будут облака. Без осадков.
Этот День посвящён проблемам экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов.
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