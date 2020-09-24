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24.09.2020  17:56   

В Харькове обсудили пути интегрирования услуги «Социальная медиация» (Горсовет)

Круглый стол на тему «Социальная медиация - мирный путь услышать друг друга» состоялся сегодня, 24 сентября 2020 ujlf, в муниципальном стартап-центре.


//city.kharkov.ua
В обсуждении приняли участие представители Харьковского горсовета,  харьковских вузов, общественных организаций, эксперты, психологи и др.
 
В ходе круглого стола участники обсудили пути интегрирования в правовую и социальную систему города услуги «Социальная медиация» - конфиденциального способа урегулирования конфликтов и споров с участием посредника - медиатора. Этот способ призван минимизировать уровень конфликтности и насилия в семьях, трудовых и школьных коллективах и, как следствие, - в социуме в целом.
 
По мнению экспертов, внедрение услуги «Социальная медиация» уменьшит количество случаев насилия, повысит осведомленность харьковчан о преимуществах внесудебных способов решения конфликтов, сформирует у населения навыки мирного урегулирования спорных ситуаций и т.п.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  социальная медиация, новая услуга, харьков
 
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