24.09.2020 14:59

Игорь Терехов поздравил православных христиан с прибытием в Харьков мощей Святого Николая (Горсовет)

Харьковский храм получил в дар частицу мощей Николая Чудотворца.



//city.kharkov.ua

Ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца прибыл сегодня, 24 сентября 2020 года, в храм Софии - Премудрости Божией.

По этому случаю состоялся торжественный молебен, в котором принял участие первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.

Также в храме собрались прихожане, духовенство и меценаты.

После встречи святыни и молебна перед ней настоятель храма Софии - Премудрости Божьей протоиерей Андрей Павлюк поблагодарил всех присутствующих за совместную молитву.

«Мы, как и во всем мире, особо чтим этого великого святого, весь народ и прихожане нашего храма искренне любят его, а святитель Николай откликается на все наши просьбы. Мы знаем множество чудесных случаев, когда святитель Николай действительно помог. Хочу выразить особую благодарность Господу Богу, что он сподобил наш храм получить в дар такую святыню, и руководству города – мэру Геннадию Кернесу, его заместителю Игорю Терехову, меценатам. Благодаря их добрым намерениям эта частица мощей сегодня прибыла к нам», – отметил настоятель.

С прибытием святыни православных христиан поздравил Игорь Терехов.

«Здесь собрались люди, которые верят в Господа Бога. Теперь мы будем иметь уникальную возможность приходить сюда, молиться, прикладываться к мощам святителя Николая. Хочу, чтобы мы всегда делали это с добрыми помыслами, просили помощи в добрых и хороших делах, и тогда святой всегда нам поможет. Добра, счастья, мира, радости», – обратился к верующим первый вице-мэр.

Как рассказал настоятель храма, частицу мощей святителя Николая привезли из Италии, из города Бари. Отныне каждое воскресенье перед этой святыней будут проводить молебен.