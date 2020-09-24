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24.09.2020  14:59   

Игорь Терехов поздравил православных христиан с прибытием в Харьков мощей Святого Николая (Горсовет)

Харьковский храм получил в дар частицу мощей Николая Чудотворца.


//city.kharkov.ua
Ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца прибыл сегодня, 24 сентября 2020 года, в храм Софии - Премудрости Божией.
 
По этому случаю состоялся торжественный молебен, в котором принял участие первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.
 
Также в храме собрались прихожане, духовенство и меценаты.
 
После встречи святыни и молебна перед ней настоятель храма Софии - Премудрости Божьей протоиерей Андрей Павлюк поблагодарил всех присутствующих за совместную молитву.
 
«Мы, как и во всем мире, особо чтим этого великого святого, весь народ и прихожане нашего храма искренне любят его, а святитель Николай откликается на все наши просьбы. Мы знаем множество чудесных случаев, когда святитель Николай действительно помог. Хочу выразить особую благодарность Господу Богу, что он сподобил наш храм получить в дар такую святыню, и руководству города – мэру Геннадию Кернесу, его заместителю Игорю Терехову, меценатам. Благодаря их добрым намерениям эта частица мощей сегодня прибыла к нам», – отметил настоятель.
 
С прибытием святыни православных христиан поздравил Игорь Терехов.
 
«Здесь собрались люди, которые верят в Господа Бога. Теперь мы будем иметь уникальную возможность приходить сюда, молиться, прикладываться к мощам святителя Николая. Хочу, чтобы мы всегда делали это с добрыми помыслами, просили помощи в добрых и хороших делах, и тогда святой всегда нам поможет. Добра, счастья, мира, радости», – обратился к верующим первый вице-мэр.
 
Как рассказал настоятель храма, частицу мощей святителя Николая привезли из Италии, из города Бари. Отныне каждое воскресенье перед этой святыней будут проводить молебен.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тэги:  терехов, мощи святого николая, харьков
 
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