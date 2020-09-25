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25.09.2020  14:00   

Продажа матрасов в Харькове: на какие критерии выбора обращать внимание? Подсказывает Barin House

Комфорт отдыха зависит от правильно подобранной основы. Понятно, что это дорогостоящее приобретение, которое должно прослужить длительный период. Некоторые пользователи не сильно переживают, а приобретают первый попавшийся вариант. Просто им матрасы кажутся одинаковыми.


barin.ua
Внешне изделия действительно похожи друг на друга. Вот только все представленные модели отличаются между собой.
 
Сейчас продажа матрасов в Харькове представлена огромным количеством разных вариантов, так что не помешает заранее составить некоторый список. Barin House значительно упростит задачу.
 
Какие критерии стоит обязательно учитывать?
 
Размеры
 
Традиционно выделяют односпальные, полуторные и двуспальные модели. Также можно отметить королевские. Когда будете определяться с размерами, подумайте, сколько человек тут будет спать. Каждому должно быть максимально комфортно и удобно.
 
Степень жесткости
 
Если говорить о классическом разделении, то выделяют мягкие, средние и жесткие. Некоторые производители еще могут предложить промежуточные варианты.
Когда будете определяться с жесткостью, учитывайте такие тонкости:
 
возраст спящего человека;
весовая категория;
состояние здоровья.
 
Чтобы потом не жалеть и не усугубить проблемы со здоровьем, лучше посоветоваться с доктором перед приобретением.
 
 
Тип наполнителя
 
Для начала подумайте, интересуют пружинные или беспружинные модели. Если выбираете пружинные, то тут бывают блоки с зависимыми или независимыми пружинами.
Что касается беспружинных вариантов, то здесь ориентируйтесь на такие критерии:
 
Какого происхождения будут материалы. В ассортименте есть натуральные или искусственные. Натуральные более подходят для длительного использования.
Какой жесткости интересуют изделия.
 
 
Форма
 
Традиционно в ассортименте представлены прямоугольные варианты. Также некоторые покупают квадратные модели. Особенно это касается больших моделей королевских размеров.
Есть и нестандартные предложения. Круглые, овальные, в виде сердца – эти матрасы заказывают реже. Их ищут сразу вместе с кроватью.
 
 
Кроме этих моментов стоит обратить внимание еще на такие тонкости:
 
Зональность. Минимально выделяют 3 зоны, хотя может быть 5 и даже 7.
Максимальная нагрузка.
Высота спального места.
Тип чехла.
 
 
Каждый из этих пунктов имеет особую важность. Так что заранее продумайте каждую тонкость, чтобы потом не пришлось жалеть о приобретении. Вместе с Barin House подберете идеальный матрас, на котором сможете отдыхать длительный период.
Тэги:  barin house, матрас, продажа
 
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