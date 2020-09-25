25.09.2020 14:00

Продажа матрасов в Харькове: на какие критерии выбора обращать внимание? Подсказывает Barin House

Комфорт отдыха зависит от правильно подобранной основы. Понятно, что это дорогостоящее приобретение, которое должно прослужить длительный период. Некоторые пользователи не сильно переживают, а приобретают первый попавшийся вариант. Просто им матрасы кажутся одинаковыми.



barin.ua

Внешне изделия действительно похожи друг на друга. Вот только все представленные модели отличаются между собой.

Сейчас продажа матрасов в Харькове представлена огромным количеством разных вариантов, так что не помешает заранее составить некоторый список. Barin House значительно упростит задачу.

Какие критерии стоит обязательно учитывать?

Размеры

Традиционно выделяют односпальные, полуторные и двуспальные модели. Также можно отметить королевские. Когда будете определяться с размерами, подумайте, сколько человек тут будет спать. Каждому должно быть максимально комфортно и удобно.

Степень жесткости

Если говорить о классическом разделении, то выделяют мягкие, средние и жесткие. Некоторые производители еще могут предложить промежуточные варианты.

Когда будете определяться с жесткостью, учитывайте такие тонкости:

• возраст спящего человека;

• весовая категория;

• состояние здоровья.

Чтобы потом не жалеть и не усугубить проблемы со здоровьем, лучше посоветоваться с доктором перед приобретением.



Тип наполнителя

Для начала подумайте, интересуют пружинные или беспружинные модели. Если выбираете пружинные, то тут бывают блоки с зависимыми или независимыми пружинами.

Что касается беспружинных вариантов, то здесь ориентируйтесь на такие критерии:

• Какого происхождения будут материалы. В ассортименте есть натуральные или искусственные. Натуральные более подходят для длительного использования.

• Какой жесткости интересуют изделия.

Форма

Традиционно в ассортименте представлены прямоугольные варианты. Также некоторые покупают квадратные модели. Особенно это касается больших моделей королевских размеров.

Есть и нестандартные предложения. Круглые, овальные, в виде сердца – эти матрасы заказывают реже. Их ищут сразу вместе с кроватью.

Кроме этих моментов стоит обратить внимание еще на такие тонкости:

• Зональность. Минимально выделяют 3 зоны, хотя может быть 5 и даже 7.

• Максимальная нагрузка.

• Высота спального места.

• Тип чехла.

Каждый из этих пунктов имеет особую важность. Так что заранее продумайте каждую тонкость, чтобы потом не пришлось жалеть о приобретении. Вместе с Barin House подберете идеальный матрас, на котором сможете отдыхать длительный период.