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24.09.2020  14:17   

Для авторов проектов на Бюджет участия проведут практические занятия (Горсовет)

Презентация «Школы Общественного бюджета 2.0» пройдет 26 сентября 2020 года в Научном парке «Синергия» (пр. Науки, 14).


//city.kharkov.ua
В Харькове продолжается прием проектов на Общественный бюджет 2021, и организованы тренинги для их авторов.
 
Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, «Школа Общественного бюджета 2.0» - это краткий курс, который раскрывает основные требования Общественного бюджета и помогает лучше подготовиться к подаче проектов и организации поддержки своей инициативы. Это практический интенсив, где авторам подробнее рассказывают об Общественном бюджете, обучают правилам подачи заявки, составления сметы и т.п.
 
В мероприятии примут участие:
 
- руководитель направления коммуникации и партисипации Департамента цифровой трансформации Андрей Кирик;
- эксперт по институциональному развитию и проектному менеджменту для организаций гражданского общества Артем Коновалов;
- председатель правления ОО «ЛИНК» и автор проектов-победителей, которые были реализованы в прошлом году, Кристина Черкасова.
 
Начало - в 11:00.
 
Для офлайн-участников обязательна регистрация, количество мест ограничено. 
 
Также будет онлайн-трансляция на странице «Портала харьковчанина» по ссылке
 
Организаторы мероприятия - Департамент цифровой трансформации, команда «Портала харьковчанина» в партнерстве с Молодежным советом при Харьковском городском голове.
 
Напомним, подача проектов на Общественный бюджет осуществляется с 1 по 30 сентября. Онлайн подать проект можно на сайте «Портал харьковчанина», в разделе «Инициативы».
 
Также подать проект можно по адресу: пл. Конституции, 7, 5-й этаж, каб. 90 (приемная Департамента бюджета и финансов Харьковского городского совета).
 
С более подробной информацией о проекте «Общественный бюджет 2021» можно ознакомиться здесь.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  бюджет участия, практические занятия, харьков
 
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