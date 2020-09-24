24.09.2020 14:17

Для авторов проектов на Бюджет участия проведут практические занятия (Горсовет)

Презентация «Школы Общественного бюджета 2.0» пройдет 26 сентября 2020 года в Научном парке «Синергия» (пр. Науки, 14).



//city.kharkov.ua

В Харькове продолжается прием проектов на Общественный бюджет 2021, и организованы тренинги для их авторов.

Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, «Школа Общественного бюджета 2.0» - это краткий курс, который раскрывает основные требования Общественного бюджета и помогает лучше подготовиться к подаче проектов и организации поддержки своей инициативы. Это практический интенсив, где авторам подробнее рассказывают об Общественном бюджете, обучают правилам подачи заявки, составления сметы и т.п.

В мероприятии примут участие:

- руководитель направления коммуникации и партисипации Департамента цифровой трансформации Андрей Кирик;

- эксперт по институциональному развитию и проектному менеджменту для организаций гражданского общества Артем Коновалов;

- председатель правления ОО «ЛИНК» и автор проектов-победителей, которые были реализованы в прошлом году, Кристина Черкасова.

Начало - в 11:00.

Для офлайн-участников обязательна регистрация , количество мест ограничено.

Также будет онлайн-трансляция на странице «Портала харьковчанина» по ссылке

Организаторы мероприятия - Департамент цифровой трансформации, команда «Портала харьковчанина» в партнерстве с Молодежным советом при Харьковском городском голове.

Напомним, подача проектов на Общественный бюджет осуществляется с 1 по 30 сентября. Онлайн подать проект можно на сайте «Портал харьковчанина», в разделе «Инициативы».

Также подать проект можно по адресу: пл. Конституции, 7, 5-й этаж, каб. 90 (приемная Департамента бюджета и финансов Харьковского городского совета).