Kharkiv Meet Docs: продолжается отбор проектов на питчинг кинофестиваля (ХОГА)

22.09.2020 12:33

Прием заявок - до 1 октября 2020 года включительно. О результате отбора будет сообщено 11 октября.

Питчинг документальных полнометражных проектов пройдет в Харькове уже в третий раз.

«Обычно мы давали преимущество концепциям фильмов, освещающих культуру и быт восточных областей Украины. Но в этом году пандемия коронавируса и частичный выход в онлайн (а значит, возможность посмотреть фестивальное кино на нашем сайте по всей Украине) заставили нас сменить фокус и расширить тематику проектов, которые будут отобраны в питчинг - это будут темы и проблемы, волнующие весь мир», - рассказывают организаторы.

Питчингу будет предшествовать дневной интенсив от европейских и украинских кинематографистов, которые ежегодно продюсируют несколько крупных кино- и телепроектов. Воркшопы пройдут в смешанном онлайн- и офлайн-формате.

Участников будет учить представлять свой проект по международным стандартам за 10 минут перед большой зрительской аудиторией. Отдельные лекции будут посвящены поискам финансирования на производство лент.

На конкурс принимаются проекты полного документального метра (Украина или копродукция).

В последний день фестиваля 31 октября в Харькове участники конкурса представят свои проекты публике, среди которой - представители украинского и международного кинопроизводства. Победителя конкурса определит высокопрофессиональное жюри, которое вручит приз.

Чтобы подать свой проект на третий питчинг кинофестиваля Kharkiv Meet Docs, нужно:

- заполнить аппликационную форму;

- прикрепить к аппликационной форме синопсис фильма и творческую биографию режиссера и продюсера в формате Word.

Аппликационная форма с указанной в ней информацией отправляется на почту оргкомитета и подлежит политике конфиденциальности фестиваля.

Оргкомитет фестиваля сообщит свой ответ и все детали на указанный в аппликационной форме электронный адрес до 11 октября включительно.

Синопсис и творческая биография должны быть составлены на двух языках - украинском и английском.

Все необходимые дополнительные материалы должны быть направлены не позднее 20 октября 2020 года.

Организаторы приглашают участников стать гостями фестиваля и берут на себя средства за проживание и железнодорожные/автобусные билеты и аккредитацию на все события индустриальной секции фестиваля.

Владение английским языком является желательным, поскольку часть воркшопов пройдет на английском.