22.09.2020 11:28

В Харькове объявили онлайн-конкурс талантов (Горсовет)

Прием заявок на онлайн-конкурс талантов «Yula Art Fest 2020» будет открыт до 9 октября.



//sportevents.kharkiv.ua

Как сообщили организаторы, летний сезон фестиваля собрал 217 участников из 18 областей Украины, а также Молдовы и Болгарии. Желающие принять участие в осеннем сезоне могут показать таланты в таких номинациях: вокал (эстрадный, народный, академический и др.); хореография (современная, контемп, street dance, народный танец и др.); инструментальный жанр (фортепиано, аккордеон, духовые, струнно-смычковые, струнно-щипковые инструменты и др.); художественное чтение, театральный жанр; оригинальный жанр; изобразительное искусство (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); декоративно-прикладное искусство (произвольный выбор).

Заявки необходимо прислать до 9 октября на электронный адрес: [email protected] Ознакомиться с подробной информацией об участии и зарегистрироваться можно здесь.



Победителей конкурса объявят 15 октября.



Фестиваль «Yula Art Fest 2020» - благотворительный. Как сообщили организаторы, конкурсанты имеют право на выполнение двух номеров в пределах одной номинации, но благотворительный взнос за выполнение второго номера составляет 50%. Участие в дополнительном направлении также составляет 50% от общего благотворительного взноса.



Мероприятие пройдет при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.