В Харькове объявили онлайн-конкурс талантов (Горсовет)

Прием заявок на онлайн-конкурс талантов «Yula Art Fest 2020» будет открыт до 9 октября.
Как сообщили организаторы, летний сезон фестиваля собрал 217 участников из 18 областей Украины, а также Молдовы и Болгарии. Желающие принять участие в осеннем сезоне могут показать таланты в таких номинациях: вокал (эстрадный, народный, академический и др.); хореография (современная, контемп, street dance, народный танец и др.); инструментальный жанр (фортепиано, аккордеон, духовые, струнно-смычковые, струнно-щипковые инструменты и др.); художественное чтение, театральный жанр; оригинальный жанр; изобразительное искусство (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); декоративно-прикладное искусство (произвольный выбор).
Заявки необходимо прислать до 9 октября на электронный адрес: [email protected] Ознакомиться с подробной информацией об участии и зарегистрироваться можно здесь.
Победителей конкурса объявят 15 октября.
Фестиваль «Yula Art Fest 2020» - благотворительный. Как сообщили организаторы, конкурсанты имеют право на выполнение двух номеров в пределах одной номинации, но благотворительный взнос за выполнение второго номера составляет 50%. Участие в дополнительном направлении также составляет 50% от общего благотворительного взноса.
Мероприятие пройдет при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.
Местами сохраняются ночные заморозки на поверхности почвы 0-3°С. Весь день в Харькове будет держаться ясная и теплая погода. Без осадков.
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