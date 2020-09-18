18.09.2020 19:35

Харьков получил приз за наивысшие стандарты публикации открытых данных (Горсовет)

Харьков победил в номинации «Open Data Сity Award» за самые высокие стандарты публикации открытых данных органами местного самоуправления.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в КУ «Офис реформ Харькова», ежегодная церемония награждения лидеров по развитию открытых данных прошла в рамках всеукраинского «Open Data Forum 2020», где были отмечены в трех номинациях лучшие государственные учреждения, города и коммерческие организации.

Как отметили в Офисе реформ, команда городского совета ежедневно пытается развивать Харьков, чтобы сделать жизнь его жителей более комфортной, а коммуникацию с органами власти - проще.

«На веб-портале открытых данных Харькова уже можно получить информацию о движении общественного транспорта, территории обслуживания школ, данные об обращении в диспетчерскую службу «15-62», информацию об очереди детей в дошкольные учебные учреждения и многое другое. Поэтому эта награда стала еще одним доказательством того, что город движется в правильном направлении», - отметили в Офисе реформ.

Справка. «Open Data Forum» - ежегодное всеукраинское событие, посвященное развитию и применению открытых данных в Украине. Форум проходил в четвертый раз, но впервые в онлайн-формате, и объединил гостей из Украины и из-за рубежа - представителей центральной и городской власти, украинских и международных экспертов, общественных активистов и стартап-сообщество. Фокус нынешнего форума - влияние открытых данных для решения общественных проблем и улучшения управления.