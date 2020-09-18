18.09.2020 17:07

В Харькове прошли соревнования по дипломатическому многоборью (Горсовет)

ІІI Территориальные командные соревнования по дипломатическому многоборью среди работников консульских учреждений и иностранных представительств прошли сегодня, 18 сентября 2020 года, в Харькове.



//city.kharkov.ua

Мероприятие стало традиционным для Харькова. В этом году он проходит в рамках Европейской недели спорта – инициативы Европейской комиссии, направленной на популяризацию здорового образа жизни и пропаганду позиции #BeActive.

Как сообщила заместитель директора Департамента международного сотрудничества Алина Филимонова, в соревнованиях приняли участие 10 команд - представители Харьковского дипломатического клуба из иностранных консульств и представительств, а именно – Азербайджана, Албании, Армении, Грузии, Казахстана, Турции, Словении, Франции и др. Также к ним присоеденились участники миротворческой миссии ООН. Команды соревновались в бейсболе, гольфе, шахматах, шашках, дартсе, пулевой стрельбе и армспорте.

Алина Филимонова отметила, что спорт всегда объединял народы. Например, в Древней Греции на время Олимпийских игр прекращались войны и заключались перемирия. Поэтому задача городской власти - предоставить платформу для общения между представителями дипломатического корпуса, развития дружественных отношений между странами. Также соревнования проводится в рамках проекта «Харьков дипломатический», который успешно работает уже три года.

«Направления этого проекта - развитие дипломатического клуба, Школы молодого дипломата. Надеемся, что после снятия карантинных ограничений снова сможем развивать культурное направление, проводить разнообразные международные конференции и другие мероприятия», - отметила Алина Филимонова.

Участников дипломатического многоборья приветствовал заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко. Он поблагодарил иностранные представительства за поддержку.

«Нас всегда поддерживают коллеги из других стран, и мы участвуем в подобного рода мероприятиях. Эти соревнования объединили людей, которые пропагандируют здоровый образ жизни и хотят лучше представить свою страну. Команда-победитель сегодня получит специальный приз - часы с гравировкой от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса», - сообщил вице-мэр.

По итогам состязаний в командном зачете первенство одержала команда Турции, второе место заняла команда миротворцев, а третье – представители Казахстана. Также лидеров и призеров соревнований определили в каждом из видов спорта. Все участники получили памятные дипломы, медали и кубки.

Как отметил лидер команды-победителя, Почетный консул Турецкой Республики в городе Харькове Владимир Белый, такие соревнования укрепляют профессиональные и дружественные отношения между представителями разных народов и помогают положить начало новым проектам.

«Дипломатическая жизнь бурлит. Спорт - это дружба, общение, радость. Думаю, что в Украине нет городов, где проводят такие соревнования, мы о них не слышали. А ведь это очень положительно влияет на развитие сотрудничества. Команды доводят информацию своим послам, показывают своим согражданам, что проводятся такие соревнования. За нас болеют люди из тех стран, которые мы представляем», - подчеркнул Владимир Белый.

Он и представители других дипломатических миссий отметили, что продолжат реализацию культурных, экономических и образовательных инициатив в городе Харькове, которые проходят при поддержке городского совета.